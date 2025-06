Paris Hilton in vacanza in Sardegna sullo yacht di lusso con il marito e i figli: guarda

L'ereditiera ha scelto l'Italia per le sue vacanze al mare

Il mare della Sardegna fa da cornice agli scatti di famiglia

Paris Hilton ha scelto l'Italia per le sue vacanze al mare. Eccola in Sardegna con la famiglia tra outfit di lusso e foto in quattro.

Paris HIlton in Sardegna con la famiglia

L'imprenditrice 44enne si sta godendo il sole con il marito Carter Reum e i loro due figli piccoli, Phoenix Barron, di due anni, e la figlia di 19 mesi London Marilyn, durante una vacanza da sogno in yacht in Sardegna, in Italia. Salpando a bordo di uno yacht di lusso, Paris ha condiviso sui suoi social una serie di foto della vacanza che dimostrano come il suo stile distintivo sia presente anche in mare aperto. Paris sfodera i suoi look griffatissimi mentre tiene in braccio i due piccoli sul bordo della barca.

Una vacanza di lusso in barca per l'ereditiera

Anche in mare la 44enne è sempre fashion

La coppia si è dedicata anche alle immersioni

La coppia si è anche ritagliata del tempo per una una sessione di immersioni subacquee alla scoperta dei fondali sardi. Paris ha anche condiviso un adorabile video di lei e dei suoi figli a colazione, dove li intrattiene con una buccia di banana tagliata a forma di calamaro. I due bambini, che Paris e Carter hanno accolto tramite maternità surrogata, si godono la loro colazione all'italiana in mare aperto.