''Il mio nucleo familiare è composto da me e Spilla'': Andrea Delogu conferma per la prima volta la fine della relazione col giovane modello Luigi Bruno

Non si ferma un attimo, così dedica un lungo post su Instagram agli allenamenti a Ballando con le Stelle, dove sarà tra i vip in pista, e il suo metabolismo. Non solo. Andrea Delogu conferma per la prima volta la fine della relazione col giovane modello Luigi Bruno. I gossip sulla rottura sono iniziati i primi giorni di settembre. La 43enne e il 26enne, ora è certo, hanno interrotto la loro storia dopo circa quattro anni. “Il mio nucleo familiare è composto da me e Spilla”, ammette, riferendosi al suo cane.

“lo non sono fortunata come molte che ‘non ingrasso mangio un po' di tutto ho il metabolismo veloce’. No, il mio metabolismo è un pezzo di mer*a perché sui 36-38 anni ha deciso che non ne aveva voglia di andare veloce e si è seduto a gambe incrociate. Di botto, da un mese all'altro. Per un po' ho sperato fosse un'intolleranza a qualche cibo particolare, ma il medico dopo un tot di analisi mi disse serenamente che: ‘Signora non ha problemi con nessun tipo di alimento, forse i 180 grammi di pasta sono i colpevoli non crede?’”, racconta la conduttrice.

Andrea aggiunge: “Conto i carboidrati, evito quasi totalmente i cibi processati e mi alleno almeno 2 o 3 volte a settimana (in modo assolutamente non costante e senza logica apparente) tutto per non avere il fiatone quando faccio 3 scalini e per non dover cambiare taglia di pantaloni ogni 3X2”.

“Ho due sezioni nell'armadio, i pantaloni comodi e i pantaloni belli - svela Delogu - Ingrasso dalla vita in giù, mai distribuito, solo settoriale. Ma torniamo al succo del discorso, non mi lamento, il mio corpo è questo da qualche anno, lo amo tantissimo, ma rosico a volte, a cena sopratutto”, continua. “Ci sono momenti in cui è più facile lasciarsi andare con il cibo e altri invece, in cui il senso di colpa si fa più intenso e allora bisogna tornare al regime alimentare più equilibrato”, chiarisce.

La presentatrice e speaker radiofonica ora è felice: “Comunque, sono a 8 giorni dall'inizio dell'allenamento di Ballando con le Stelle, (e a 2 mesi di sedute di pilates e fiosterapia preventiva, ho la spalla debole e una sciatica pazzerella) dove per 2, 3 o 4 ore al giorno mi alleno buttando sudore e imprecazioni per ballare bene e un paio di giorni a settimana faccio preparazione atletica per evitare dolori”.

I risultati sono immediati: “Mi sono rassodata che se mi date una pacca sul culo schiocca, poi vi darei un pugno, ma prima schioccherebbe. Dormo e la pancetta (che c'è, poca, ma c'è ed è molto sexy a mio avviso) dietro è sostenuta da un inizio di addominale che non fa sbudellare tutto a lato, cioè gli organi interni sono compatti (non so come spiegare ma spero abbiate capito), slaccio il bottone dei jeans solo dopo aver mangiato e non appena seduta, come faccio sempre e ho cenato per 4 sere di seguito con carboidrati, nell'ordine: tagliatelle, gnocchi, pizza e spaghetti. Ho buttato gli spaghetti scolati nella pentola, ho aggiunto burro e parmigiano e me li sono mangiati direttamente lì dentro, come facevo quando tornavo dal liceo. (Non ce la faccio, troppi ricordi)”.

“Non so come arriverò alla fine di tutto, venerdì inizio anche a registrare ‘La Porta Magica’ e la sera, finito andrò ad allenarmi al Foro Italico e poi boh, dormirò in macchina per recuperare il sonno. Ma è bellissimo tutto questo, è bellissimo allenarsi così, un'occasione più unica che rara se non sei un'atleta. Finito tutto so che cercherò di mantenere il ritmo ma oggettivamente non è umano, per 4 mesi avendo un obiettivo ed essendo un lavoro, quindi un impegno lavorativo a tutti gli effetti, sai che non puoi mollare, ma a regime ‘normale’ non avrò mai la costanza, ne il tempo di spingere così tanto”, prosegue Delogu.

Andrea conferma indirettamente l’addio con Bruno: "Il mio nucleo familiare e composto da me e Spilla. Quella stron*etta non ne vuole sapere di smezzarsi il mutuo, tutte le spese e varie incombenze inderogabili, quindi molto tempo lo investo nel lavoro, accettando progetti lunghi o brevi che siano, ma lavori che non richiedono questo tipo di preparazione. Magari riuscirò a trovare il modo di non abbandonare tutto, vedremo. Ma, santo cielo, ora mi godo questo cambiamento, che anche se momentaneo mi da quella serenità del ‘se potessi sempre farlo la mia dispensa sarebbe quella dei 25 anni’”. Invita tutte ed allenarsi: “Erano anni che non mi sentivo così forte, tosta e indipendente”, conclude.