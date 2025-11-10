''Il dolore accompagna ogni mio respiro'': Andrea Delogu riappare commossa in tv dopo la morte del fratello, le toccanti parole

La conduttrice 43enne ha ripreso il timone de “La Porta Magica” su Rai2

Andrea Delogu è riapparsa per la prima volta in pubblico dopo la tragedia che l’ha colpita lo scorso 29 ottobre, quando è venuto a mancare suo fratello Evan, appena 18enne.

La conduttrice è tornata al timone del programma di Rai2 “La Porta Magica” oggi, 10 novembre.

Alle 17 in punto il format ha ripreso dopo lo stop dovuto proprio al lutto della 43enne.



Andrea ha voluto fare un breve monologo per ricordare Evan e ringraziare tutti per il grande supporto ricevuto, anche a nome della sua famiglia.

“Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica, il luogo delle vostre emozioni e delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia storia”, ha esordito.

“Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, e altri in cui con grande fatica ma con grande amore si sceglie di ripartire”, ha aggiunto.

“Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate. Ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”, ha continuato.

“Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età”, ha proseguito.

Ha fatto sapere che la scomparsa di Evan è un pensiero fisso nella sua mente: “E’ successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo a Evan”.

Quindi ha ringraziato l’azienda per cui lavora: “Desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari. Per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto”.

“Ora a nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto”, ha sottolineato.

“Grazie a tutti voi, il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere”, ha concluso con gli occhi bagnati dalla commozione.