Jessica Alba ufficializza il nuovo amore con il collega più giovane Danny Ramirez sul social: le dolci foto

L’attrice 44enne e il 33enne sono una coppia da qualche mese: ora anche “Instagram official”

Lei ha 11 anni più di lui, ma questo non appare affatto essere un problema

I due hanno partecipato insieme alla serata di gala “Baby2Baby” a Los Angeles nel weekend

Jessica Alba e Danny Ramirez non si nascondono più: la coppia è ormai ufficiale anche su Instagram. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, l’attrice 44enne e la star di “Top Gun: Maverick”, 33 anni, sono apparsi insieme al prestigioso Baby2Baby Gala a West Hollywood, Los Angeles, lasciando pochi dubbi sulla natura del loro legame.

Durante l’evento, svoltosi sabato 8 novembre al Pacific Design Center, Ramirez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che li ritraggono elegantissimi e visibilmente affiatati. In una delle foto, Jessica posa in un abito nero e collana Cartier, con un braccio intorno alle spalle di Danny, che indossa un classico smoking con papillon. In un altro selfie, i due ridono insieme in modo spontaneo e tenero.

Jessica Alba, 44 anni, insieme al nuovo compagno Danny Ramirez, 33

“Che serata straordinaria grazie a tutto il team di @baby2baby e a chi ha donato”, ha scritto Ramirez nel post, spiegando che la raccolta fondi ha raggiunto ben 19,5 milioni di dollari “per aiutare i bambini di tutta l’America e sostenere le famiglie in difficoltà”.

Nei commenti, la stessa Jessica ha lasciato due emoji, tra cui una faccina con gli occhi a cuore, un gesto semplice ma eloquente che ha confermato l’intesa tra i due.

La coppia appare particolarmente innamorata e felice in questi selfie

Anche nelle sue Storie, Jessica ha condiviso immagini della serata, mostrando lei e Danny sorridenti insieme a un gruppo di amici durante la cerimonia benefica. L’evento, che ogni anno raccoglie fondi per madri e bambini che vivono in condizioni di povertà, ha visto tra gli ospiti anche Serena Williams - premiata per il suo impegno umanitario - oltre a Meghan Markle e il principe Harry, Paris Hilton, Nicole Richie, Kerry Washington e Orlando Bloom.

La comparsa al gala arriva poche settimane dopo che Alba aveva già offerto ai fan un primo sguardo sulla sua nuova relazione. A ottobre aveva pubblicato alcune foto del loro viaggio in Australia, tra cui una tenera immagine che li mostrava mano nella mano, di spalle, mentre passeggiavano. Adesso posano guardando l’obiettivo senza più alcun timore.

L’attrice ha divorziato da Cash Warren dallo scorso febbraio. Con lui ha tre figli - Honor, Haven e Hayes.