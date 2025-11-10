Raffaella Fico, incinta, rivela se aspetta un maschio o una femmina: le immagini dell’emozionante gender reveal

10 Novembre 2025
  • La showgirl 37enne ha condiviso oggi, lunedì 10 novembre, il genere del bambino che porta in grembo
  • Ha annunciato solo lo scorso weekend di essere incinta del compagno Armando Izzo

Raffaella Fico è incinta di un maschietto.

La showgirl oggi, lunedì 10 novembre, ha voluto condividere il genere del nascituro che porta in grembo con i suoi follower di Instagram.

Lo ha scoperto proprio in queste ore con il gender reveal.

Raffaella Fico, 37 anni, e Armando Izzo, 33, condividono il loro gender reveal

Sul social ha pubblicato un video in cui appare insieme al compagno Armando Izzo, calciatore 33enne, durante l’evento in cui è stato svelato il colore del fiocco che appenderanno fuori dalla porta il prossimo anno.

Nelle immagini i futuri genitori sono di fronte a una torta finta a più piani, circondati da decorazioni che formano la scritta "OH BABY". Quando lui fa partire il meccanismo, del fumo blu si alza nel cielo.

Armando aziona il meccanismo e del fumo blu si alza in cielo

It’s a boy, scrive la 37enne partenopea che lo scorso weekend ha annunciato la dolce attesa in tv.

“Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza”, ha detto a Verissimo.

La coppia aspetta un maschietto

“Sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo. La vivo in maniera molto serena perché siamo entrambi molto contenti, l’abbiamo voluto, ha aggiunto. “Sono emozionata, siamo entrambi molto contenti”.

Raffaella non si sarebbe aspettata che la cicogna spiccasse il volo, o almeno non così: “Non me lo aspettavo. All’inizio ero incredula. E’ tutto sorprendente”.

La Fico è già mamma di Pia, avuta 12 anni fa insieme all’ex Mario Balotelli. La bambina è felicissima di diventare una sorella maggiore e ha fatto i salti di gioia quando lo ha saputo.

