''Amore mio vuoi sposarmi?'': l'ex di Amici Andrea Dianetti sceglie un luogo speciale per la proposta di nozze alla fidanzata, guarda

Il 38enne al tramonto le regala l’anello: i due sono una coppia da diversi anni, lei è originaria di Nettuno

Condivide il suo romantico reel sul suo profilo social e scrive: “Vorrei dirti tante cose, più o meno già sentite. Invece mi limiterò a dire una cosa che le racchiude tutte: Amore mio vuoi sposarmi?”. “Amore mio…certo che sì”, commenta lei. L’ex allievo di Amici Andrea Dianetti sceglie un luogo speciale per la proposta di nozze alla fidanzata, lo fa su una nave da crociera. I due si stanno godendo un viaggio in mare tra le isole dei Caraibi.

L’attore e conduttore tv nel breve filmato pubblicato è in calzoncini e t-shirt, scalzo. Miriam Milani, a cui è legato da diversi anni, casual, è di spalle. Sono sul ponte della nave al tramonto. Lui corre da lei. “Con la scusa di fare un reel comico, lei palesemente infastidita dal vento e dall’ennesimo reel (erano 5 minuti che la tenevo lì”, racconta Andrea.

“Panico, incapacità motorie improvvise”, svela ancora Dianetti. Le immagini lo mostrano mentre dalla sacca che porta in spalla tira fuori l’anello, poi si inginocchia, apre la scatolina che contiene il prezioso e dice alla donna che ama: “Vuoi sposarmi?”. “Amo’, ma che stai a scherza’?”, replica lei.

“Non sapevo più quando farlo”, replica lui. E confessa: “Ci provavo da giorni ma succedeva di tutto”. I due si abbracciano e si baciano emozionati. Fuori campo si sentono gli applausi delle altre persone in crociera con loro che assistono al momento unico. Miriam gli dice di sì.