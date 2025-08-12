Andrea Iannone festeggia 36 anni in Salento con la compagna Elodie e gli amici: le foto

Altro che crisi, tra la cantante e il pilota l'amore è a gonfie vele

A condividere gli scatti felici è Elodie sul suo profilo social

Un compleanno felice al mare per Andrea Iannone che il 9 Agosto ha spento 36 candeline. Il pilota di Vasto ha festeggiato al mare in Salento insieme alla compagna Elodie e ad un gruppo di amici. Nessuna crisi tra i due, anzi, l'amore è a gonfie vele.

Compleanno al mare per Andrea Iannone

A condividere gli scatti della vacanza al mare è la cantante romana che aggiunge anche una dolce dedica: "Auguri amore" ad accompagnare lo scatto condiviso nelle sue storie che vede il pilota sorridente davanti alla sua torta, circondato da tanti amici. Dopo Ibiza i due si sono spostati in Puglia per godersi il compleanno con gli amici, poi si sono spostati in Sicilia per trascorrere il Ferragosto con Diletta Leotta.

La cantante e il pilota felici in Salento

La coppia poi ha raggiunto Diletta Leotta

Elodie in una recente intervista ha parlato del campione di motociclismo, del primo incontro e del legame che li unisce: "Quella con Andrea è la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo" ha detto la cantante.