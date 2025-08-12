''Non capisco come possa avere già 50 anni'': Giorgia Surina si apre, dalla mancata maternità e il tumore alla separazione da Vaporidis

Il volto tv, nato a MTV, ha compiuto mezzo secolo a marzo di quest’anno

Con il Corsera ha parlato di argomenti molto intimi come i sentimenti e la maternità

Ha rivelato anche dettagli non noti della sua lotta contro un tumore

Giorgia Surina non capisce come fa ad aver compiuto già 50 anni.

Il volto tv ha raggiunto il mezzo secolo di vita lo scorso 8 marzo. Ora intervistata da ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato di essere ancora una persona “inquieta” nonostante pensava la sua vita quest’età sarebbe stata diversa.

“Non mi torna, non capisco come possa avere già 50 anni. Al di là del numero, che fa un po’ paura, ho vissuto una sorta di cortocircuito, perché credevo che a 50 anni mi sarei sentita arrivata, invece resto la persona inquieta che ha davanti a sé una lista della cose ancora da fare”, ha detto.

Giorgia Surina ha detto a 'Il Corriere della Sera' di non capire come possa avere già 50 anni

“Questo ribollire mi fa restare curiosa e, chissà, magari anche invecchiare meno: non ho ancora voglia di sedermi”, ha aggiunto.

Le è stato quindi chiesto se tra i “cambiamenti” che ha voluto portare avanti c’è anche la chiusura del matrimonio con Nicolas Vaporidis, che aveva sposato nel 2012 (l’addio arrivò appena due anni dopo).

“Beh, è durato talmente poco che non saprei. Non amo parlarne, perché é stato tutto piuttosto tormentato a livello di emozioni. Ma era la cosa da fare. Anzi, probabilmente coraggioso è stato decidere di sposarsi nonostante ci fossero tutte le premesse perché si rivelasse una decisione sbagliata. Non ne vado fiera, semplicemente ci sono cose che a volte non sono come te le aspetti e devi prendere atto che non era la tua strada. In quel caso era lampante, sembrava fosse già scritto... ma io non avevo letto”, ha fatto sapere.

Poi c’è il capitolo maternità. Giorgia non ha figli: “Ho iniziato a rifletterci davvero dopo che una mia amica mi ha detto che se non avesse trovato la persona giusta entro i 40 avrebbe fatto un figlio da sola. Mi ha come aperto un mondo sulle difficoltà che vivono molte donne che sanno di volere un figlio ma non trovano con chi farlo. Il mio libro, che raccontava questo, è stato quasi di servizio e ancora oggi mi scrivono tante persone per dirmelo. Io questo sogno non l’ho mai avuto veramente, ho lasciato che il destino prendesse il suo corso. Non è successo e, dopo un po’, capisci che probabilmente era così che doveva andare”.

Il volto tv ha affrontato tre interventi a causa di un tumore

“Sono arrivati diversi segnali. E mi sono convinta che per me il segreto era lasciare andare. Ho vissuto un periodo in cui la mia salute era al primo posto e una gravidanza sarebbe stata troppo delicata a livello fisico”, ha sottolineato.

Il riferimento almeno in parte è al tumore che ha avuto. “Ho subito tre interventi, non ho parlato proprio di tutto. La cosa importante è che ho imparato a godere di quello che ho e a ritenermi fortunata e felice per il fatto di stare bene, dando il giusto valore alle cose. Il primo intervento era stato nel 2010 e poi si sono aggiunte altre cose negli anni, prima di stare bene”.

“Ho dovuto accettare il cambiamento della mia prospettiva circa quello che volevo, potevo e immaginavo di diventare. Lottare per me voleva dire guarire, prendermi cura di me con la sicurezza di essere sana. Dopo una diagnosi di quel genere non è sempre facile”, ha concluso.