La chirurga dei vip Jenny Urtis e Valeria Marini si divertono come pazze a ballare insieme in barca: guarda le due bionde al largo in Sardegna

Entrambe sarde si divertono nel loro bellissimo mare cristallino

Bikini e mosse sensuali: il video di Jenny e Valeria fa il pieno di like

Tempo di vacanze a Porto Cervo: la celebre meta sarda è stata scelta anche quest'anno da Valeria Marini che in Sardegna è di casa e Jenny Urtis, la chirurga dei vip, anche lei originaria dell'isola. Le due star sono in vacanza insieme e in barca danno vita ad un balletto social che fa il pieno di like.

Valeria Marini e Jenny Urtis in Sardegna

La showgirl 58enne e la chirurga 47enne sono entrambe in bikini e ballano sulle note di 'Baci stellari', la hit della Marini. La simpatia di Valeria conquista il web che riempie di complimenti l'artista sarda, ma anche la performance di Jenny non passa inosservata.

Il loro balletto conquista il web

Recentemente nella sua rubrica 'Bisturi Fatale' la Urtis ha parlato dei suoi cambiamenti nel passaggio da etero, gay e donna trans. Per Jenny la chirurgia è stata fondamentale nel ritocco del viso, ma non solo, ha ammesso di non essere mai contenta e di non escludere nuovi ritocchi.