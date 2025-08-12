Cristiano Ronaldo ha fatto la proposta di nozze a Georgina Rodriguez: ecco quanto vale l’anello di fidanzamento

Il portoghese 40enne sposerà la spagnola 31enne

Lei ha condiviso l’anello della proposta di nozze sul social

Alcuni esperti valutano il prezioso tra i 2 e i 5 milioni di dollari

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato il loro fidanzamento ieri, 11 agosto, dopo ben otto anni di relazione. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram in cui la modella argentina ha mostrato l’anello della proposta di nozze al dito (nello scatto c’è anche la mano di lui).

Sebbene né la coppia né il gioielliere abbiano rivelato i dettagli del prezioso, esperti di tutto il mondo si sono già lanciati in stime e supposizioni su valore e caratteristiche del diamante.

L'immagine dell'anello della proposta di nozze al dito di Georgina

L’esperto Tobias Kormind ritiene che la pietra centrale sia un diamante ovale di circa 35 carati, affiancato da due pietre laterali ovali da un carato ciascuna, montate su platino. In totale, l’anello arriverebbe così a 37 carati.

Per Kormind, la sua imponenza lo pone vicino a pezzi storici come il Taylor-Burton Diamond da 69,42 carati donato da Richard Burton a Elizabeth Taylor. Secondo le sue valutazioni, l’anello di Georgina potrebbe avere un valore di circa 5 milioni di dollari.

Un’altra stima arriva da Laura Taylor, esperta di anelli di fidanzamento presso Lorel Diamonds, che descrive il gioiello come “straordinario” e lo immagina con un diamante ovale tra i 15 e i 20 carati. Per lei il valore dell’anello parte da almeno 2 milioni di dollari.

La coppia si è conosciuta a Madrid ed è insieme da 8 anni

Cristiano, 40 anni, e Georgina, 31, formano una delle coppie più seguite del mondo. Il campione portoghese è padre di Cristiano Jr., 15 anni, e dei gemelli Eva Maria e Mateo, 8 anni, nati da madre surrogata. Con Georgina ha avuto invece due figlie femmine: Alana, 7 anni, e Bella, 3.

Già lo scorso anno ad un evento, Ronaldo si era riferito alla compagna definendola “sua moglie”. Adesso però arriveranno (sebbene non si sa esattamente quando) le nozze ufficiali e dal valore legale…