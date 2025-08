Andrea Preti conferma che sposerà Venus Williams e rivela per la prima volta com'è nato il loro amore: ''Siamo insieme da allora''

L’attore, modello e imprenditore 37enne e la 45enne stanno insieme da un anno

Lei, intervistata, dopo essere tornata a vincere un match importante a 45 anni, lo ha definito “fiancé”, un termine che non vuol dire solo “fidanzato”, ma “promesso sposo”. Andrea Preti sulle pagine di F conferma che sposerà Venus Williams. “Lei - chiarisce il 37enne - ha semplicemente risposto a una domanda. Quando le hanno detto: ‘Qui c’è il tuo fidanzato, che ruolo ha avuto in questo tuo ritorno?’, ha spiegato che le ero stato molto vicino e che era grazie a me se era lì”. Rivela anche per la prima volta com’è nato il loro amore.

I due si sono conosciuti a Milano, alla sfilata di Gucci, un anno fa. “Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia. Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro - confida Preti - ‘Un bicchiere d’acqua’, mi ha risposto sua madre. Mentre stavo al bar, mi ha raggiunto Serena. Mi ha detto: ‘Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?’”.

Proprio quella sera “siamo stati a cena, quindi abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora”. Sono molto innamorati.

Andrea l’ha conquistata con tante attenzioni romantiche: “Io sono all’antica, mi piace aprire la portiera dell’auto, regalare fiori, tutte cose che mi ha insegnato mamma”. Avendo frequentato la scuola alberghiera in passato, è pure bravo tra i fornelli: “Venus adora che io le prepari da mangiare. Segue una dieta senza glutine e adatta a un’atleta. Le piacciono tantissimo le mie polpette al sugo, diciamo che l’ho conquistata con quelle, le lasagne, il risotto ai funghi”.

Quando gli si ricorda la liaison con Claudia Gerini, che ha 16 anni più di lui, Andrea precisa: “A me non interessa l’età di una persona, mi interessa il legame affettivo. Alla gente, purtroppo, non frega niente se sia vero amore, quanto dura una relazione. Contano gli anni, puntano il dito e basta”.

Sulle nozze con Venus, a cui ha già regalato l’anello, sottolinea: “E’ assolutamente così”. Ora non rimane che fissare la data dei fiori d’arancio.