La Munoz Morales avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle due figlie avute dal 53enne

I legali sottolineerebbero: “Le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà”

I messaggi audio resi pubblici hanno scatenato una vera bufera, che coinvolge la Procura di Roma che indaga. Tutto, però, si riversa anche nella separazione tra quelli che adesso sono due ex. “D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado di essere un buon padre”, appuntano Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi. Gli avvocati dell’attore replicano alle accuse dell’ex Rocìo. E’ quanto si apprende sul Corriere della Sera. La Munoz Morales avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle due figlie avute dal 53enne, Luna e Alma, 10 e 7 anni. I legali si oppongono.

''D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado di essere un buon padre'': gli avvocati dell'attore replicano alle accuse dell'ex Rocìo

La spagnola 37enne, assistita dall’avvocato Antonio Conte, sarebbe convinta della posizione presa riguardo alle bambine. Il quotidiano scrive: “Il presupposto è che l’incontro del compagno con la giovane modella sia un tradimento e che sia inoltre un elemento tale da sostenere la sua inadeguatezza come padre”.

Gli avvocati di Bova non sono d’accordo. “Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile”, dicono al giornale. E fanno sapere che le bimbe “anche attualmente sono insieme in vacanza” a Raoul.

E aggiungono: “D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. E’ una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie”.

Non è tutto. Il Corriere precisa: “A sostegno di questa posizione viene evidenziato anche un messaggio postato dalla attrice e conduttrice spagnola il 14 agosto del 2023, giorno del compleanno dell’ex compagno, in cui, nel fargli gli auguri, lo lodava come ‘padre amorevole e affettuoso’”. La battaglia parrebbe appena iniziata.