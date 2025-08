Il rapper vive una nuova storia d’amore di cui ha desiderato far partecipi Leone e Vittoria, 7 e 4 anni

I bimbi ora sono a Ibiza con mamma Chiara Ferragni, ma i giorni precedenti erano col padre in Costa Smeralda

Dopo la foto social in cui ha ‘ufficializzato’ la nuova storia d’amore, arrivano gli scatti di Chi. Fedez fa sul serio con la nuova fidanzata Giulia Honegger: avrebbe già fatto le presentazioni in famiglia, figli compresi. Il settimanale non ha dubbi a riguardo. Nelle pagine interne del giornale mostra il rapper in spiaggia con la giovane stilista milanese e Leone e Vittoria, 7 e 4 anni, i bimbi avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez fa sul serio con la nuova fidanzata Giulia Honegger: avrebbe già fatto le presentazioni in famiglia, figli compresi

I bimbi ora sono volati a Ibiza con la fashion blogger 38enne. Nei giorni precedenti, svela il rotocalco, mostrando alcune immagini, sono stati dal papà in Costa Smeralda, nella mega villa che Federico Lucia è solito prendere in affitto in estate. Accanto a lui e ai figli c’era pure Giulia.

Il 23 luglio, quando il divorzio da Chiara è diventato effettivo, è stato stabilito l’affidamento congiunto dei piccoli, che dividono il tempo con ognuno dei genitori. Fedez, certo della relazione con la Honegger, non si è fatto alcun problema a coinvolgerli e a presentare loro la ragazza che ha fondato il brand Ayme con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Lei, sottolinea Chi, non è certo i cerca di notorietà, ma l’artista suscita sempre molto clamore mediatico, quindi deve accettare, suo malgrado, quel che un legame con lui comporta: essere al centro dei riflettori. Appare chiaro che Fedez la vuole nella sua vita, completamente.