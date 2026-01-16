''Il successo ti rende schiavo'': Andreas Muller cambia rotta sui social e annuncia cosa vuole fare d’ora in poi

Il 29enne sposato con Veronica Peparini, 54 anni, svela: “Fino a oggi avete visto una vita costruita”

“Io mi sono sempre esposto sui social ma mai per la persona che sono realmente”

Il suo reel lo titola così: “Andreas Muller rivela i segreti più oscuri della tv italiana, cadranno teste”. Ovviamente il titolo invita a cliccare e a starlo a sentire. Così il 29enne spiega. L’ex vincitore di Amici, sposato con Veronica Peparini, 54 anni, da cui ha avuto Penelope e Ginevra, le gemelle di 2 anni, cambia rotta sui social e annuncia cosa vuole fare d’’ora in poi. “Il successo ti rende schiavo”, sottolinea.

“Non avete idea di quanti segreti ho scoperto dopo aver lavorato in televisione. Corona (Fabrizio, ndr) accende micce, io adesso sgancio bombe. Io mi sono sempre esposto sui social ma mai per la persona che sono realmente, solo per quello che gli altri si aspettavano che io dovessi essere”, esordisce Muller.

“Di questo la colpa è anche la mia, perché viviamo in un mondo completamente finto. Tant'è che se mi stai ancora ascoltando, è per le caz*ate che ho detto nei primi tre secondi. Tutto ciò che vedete credo sia una montatura studiata a tavolino per attirare attenzione ed engagement. D'altronde l'importante, come si dice, è che se ne parli no?”, chiarisce ancora Andreas.

"Fino a oggi avete visto una vita costruita, ma non perché finta, bensì perché pensavo di dover far vedere solo quello che era giusto far vedere per rispettare il canone di una persona che stava costruendo una carriera”, ammette il danzatore.

"Io credo che il successo ti renda schiavo di un sistema che non comprendi pienamente. Una volta che ci sei dentro, sei obbligato a conviverci senza più porti delle domande, ma io personalmente non ci sono mai riuscito. Da oggi voglio iniziare a utilizzare questa piattaforma in modo diverso. L'ingrediente segreto? Non mettere filtri, quindi racconterò tutto in totale trasparenza. Chi scriverà il commento ‘e ‘sti caz*i’ , la porta è di là”, precisa Muller.

“Io sono una persona semplice come voi, tutte le mattine mi sveglio, prendo la mia Vespa e vado a lavorare. Voglio semplicemente liberarmi dalle catene di cui io stesso mi sono reso schiavo in questi anni. Voglio esistere pezzo dopo pezzo per quello che sono realmente”, conclude. Per lui arriva la svolta e tutti sono curiosi della trasformazione.