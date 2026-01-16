''Niente, vuole solo la tetta'': Cecilia Rodriguez svela che Clara Isabel non prende più il biberon

La piccola che il 15 dicembre ha compiuto tre mesi desidera solo attaccarsi al seno

La 35enne lo racconta ai follower nelle Storie: “Non posso farci niente…”

Si fotografa davanti allo specchio con la figlia che ha appena compiuto 3 mesi nel marsupio. “Intanto biberon numero 3 della giornata fallito”, confida. Cecilia Rodriguez svela che Clara Isabel non prende più il biberon con dentro il suo latte, quello che si tira ogni giorno e che le permette di uscire per lavoro per qualche ora senza la piccola. “Niente, vuole solo la tetta”, sottolinea nelle sue Storie ai follower.

“Bene, io ci provo ancora, perché ci provo… All’inizio qualche biberon me lo prendeva, quelle poche volte che l’ho lasciata per andare a lavorare o a fami le unghie. Niente, non lo vuole prendere più, non c’è più verso. Non prende più il biberon e va bene così. Insomma, non va proprio bene così, cioè, il biberon col mio latte! No! Non lo vogliamo, non vogliamo il ciuccio, vogliamo solo la tetta… Pazienza… Altro non possiamo fare”, spiega l’argentina 35enne.

Chechu è quasi rassegnata: Clarita, che adora, ora desidera attaccarsi solo al seno. Lei, però, continuerà a cercare di cambiare l’abitudine della bimba, proprio perché ha degli impegni per i quali sarebbe meglio lasciarla a casa, anche solo per un po’.