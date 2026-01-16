Il ballerino 10 anni più giovane di lei le ha fatto una sorpresa incredibile

L’attrice e conduttrice lo svela in diretta radio a Un Giorno da Pecora, lui le fa una dedica social

E’ un 15 gennaio inaspettato, in cui celebra il compleanno. Bianca Guaccero non se lo aspetta, ma vola via col fidanzato. Giovanni Pernice per i 45 anni l’ha portata nella città dell’amore: Parigi. La conduttrice e attrice lo svela in diretta radio a Un Giorno da Pecora: racconta la sorpresa del ballerino dieci anni più giovane di lei a cui è legata da poco più di un anno. I due si sono conosciuti e innamorati a Ballando con le Stelle. Poi sul social condivide un paio di scatti della fuga improvvisa.

Bianca Guaccero vola via col fidanzato: ecco dove l’ha portata Giovanni Pernice per i 45 anni

“Buon compleanno alla donna più bella del mondo”, scrive lui sul social. “La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te, Ti amo”, risponde lei.

La dedica sul social del 35enne e la risposta dell'attrice e conduttrice

Bianca poi, chiamata al telefono durante la trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, confessa: “Ora sono sugli Champs-Élysées a Parigi perché il mio fidanzato mi ha fatto una sorpresa: questa mattina mi ha svegliato alle 6,30 e mi ha detto ‘vieni con me’. Mi aveva detto che saremmo andati a trovare i suoi parenti a Palermo invece siamo andati in aeroporto e quando ho visto che ci saremmo imbarcati su Air France ho capito dove mi saremmo finiti…”.

Il danzatore le ha fatto una sorpresa: l'ha fatta atterrare a Parigi

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari le chiedono se per caso Pernice voglia farle la proposta di nozze. La Guaccero replica: “Vi passo il mio compagno che è qui con me, vi risponderà lui”. Giovanni a quel punto scherza: “Mandiamo il jingle della pubblicità…”.