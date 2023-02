Angela Melillo si mostra distrutta, con le lacrime agli occhi: ''Giorni strazianti''

La showgirl ha spiegato come mai da qualche giorno non si faceva più vedere sui social

Ha le lacrime agli occhi, la voce rotta dall’emozione, parla a stento. Angela Melillo sta passando dei giorni difficilissimi, “strazianti” come li ha definiti lei stessa. In un video social la showgirl 55enne ha spiegato ai suoi follower come mai da un paio di giorni era sparita da Instagram. La morte di una persona a lei carissima le ha provocato un dolore immane. E’ venuto improvvisamente a mancare il suo agente Alessandro Lo Cascio (che era manager anche di tante altre celebrità italiane), per lei un familiare acquisito. “Sono stata poco con voi, poco social, e mi faceva piacere farvi sapere perché”, ha esordito nella clip.

Angela Melillo, 55 anni, distrutta dal dolore, spiega come mai sta vivendo giorni 'strazianti'

“Sono stati due giorni terribilmente strazianti, ho perso una persona molto cara, una parte di me, famiglia”, ha fatto sapere. “Io ho un rapporto molto particolare con la morte, un rapporto di disperazione, di dolore, ma anche di accettazione”, ha aggiunto. “Scusatemi se non sono stata molto attiva con voi che sempre molto carinamente mi seguite, lo farò, continuerò a farlo, anche perché questo è quello che Alessandro avrebbe voluto”, ha concluso.

La showgirl trattiene le lacrime a stento, interrompere la clip per l'eccessiva emozione

Lo Cascio è morto a causa di un malore improvviso a soli 52 anni. In passato era stato anche manager di volti notissimi come quelli di Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà. Lo hanno ricordato in tv Mara Venier, Eleonora Daniele e Barbara d’Urso. Sandra Milo dopo la sua scomparsa ha invece detto: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio”.