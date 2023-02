Il comico Angelo Duro rimane in mutande a Sanremo, sui social insorgono: ''Volgare''

Il siciliano 40enne durante il suo monologo si cala i pantaloni e si alza la maglia

Angelo Duro dopo la mezzanotte arriva sul palco dell’Ariston a Sanremo. Il siciliano 40enne, volto tv, si lancia nel suo monologo incentrato sulla “vera trasgressione”, ossia non bere, non farsi tatuaggi, ammettere di tradire. Per mostrare il suo corpo senza alcun disegno sopra, si cala i pantaloni e si alza la maglia. Rimane in mutande, ma il popolo del weg non ride. Sul social insorgono: “Volgare”.

“Non ho tempo da perdere, sono felice di essere qui, in realtà non mi frega un ca**o, zero. Ora finalmente dopo tanti anni ho un lavoro, questo qui, di parlare in pubblico. Bravi, e mi sto prendendo le mie soddisfazioni, quando vado a fare i colloqui li mando a fare in cu** io. Angelo per noi, un mese puoi iniziare. Spero prendiate fuoco. Manchi l’acqua, ci sia vento e non ci siano i pompieri. Ho riempito teatri e ho venduto un sacco di libri. Non mi vanto, è così”, esordisce Duro.

Angelo vuole essere trasgressivo, ma è soprattutto aggressivo. Dovrebbe scandalizzare, ma non ci riesce neppure facendosi vedere con gli slip e un discorso pieno zeppo di parolacce. Prima di lasciare il palco alza il dito medio verso il pubblico. Amadeus, poco dopo, chiosa: “Forse stasera sarà decollata la sua carriera ma magari la mia è finita”.

Su i social, nonostante l’ora tarda, si commenta l’esibizione: la bocciatura per Duro è quasi unanime. “Un appunto su Angelo Duro. Mi ha ricordato i miei amici delle elementari quando per trasgredire dicevano: cacca, cu*o e tette e poi scappavano”, scrive uno. “Mezza cartuccia volgare”, un altro. “Trasgredire senza tatuaggi, wow”, sottolinea un utente su Twitter. Tantissimi sono esterrefatti e concludono nostalgici: “Se questi sono i nuovi comici…”.