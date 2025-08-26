Anna Falchi e il nuovo fidanzato Andrea Crippa innamorati in vacanza in Asia: le foto della coppia tra baci e avventura, ecco dove sono

La storia d’amore col politico 39enne, vicesegretario federale della Lega continua

L’attrice e conduttrice 53enne è legata a lui da oltre un anno con qualche ‘tira e molla’

Erano stati visti insieme per la prima volta a gennaio 2024. Poi sarebbe arrivato un crack, ma a distanza di un anno si sono fatti rivedere in coppia. Da quel momento sono inseparabili. Anna Falchi e il nuovo fidanzato Andrea Crippa si mostrano sul social innamorati in vacanza in Asia. La 53enne condivide le foto tra baci e avventura a Bali.

Anna Falchi e il nuovo fidanzato Andrea Crippa innamorati in vacanza in Asia: le foto della coppia tra baci e avventura

“La mia, la nostra e ora anche un po’ la vostra Bali. Grata di questo viaggio alla scoperta di una nuova cultura, modi di vivere, natura, colori, sapori, odori, spiritualità… Tutto condito con amore”, scrive l’attrice e conduttrice. Accompagna il post con una serie di scatti in cui c’è pure il politico 39enne, vicesegretario federale della Lega.

I due sono volati a Bali

La storia d’amore col politico 39enne, vicesegretario federale della Lega continua

Nato a Monza, laureato in Scienze Politiche Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Andrea pare proprio aver fatto centro nel cuore di Anna, che esce definitivamente allo scoperto con compagno che ha 14 anni meno di lei.

L’attrice e conduttrice 53enne è legata a lui da oltre un anno con qualche ‘tira e molla’

La Falchi è volata sulla famosa isola indonesiana, celebre per le sue montagne vulcaniche ricoperte di boschi, le tipiche risaie e una barriera corallina fantastica. Con Crippa accanto ha ricaricato le batterie in vista della nuova stagione tv. Dal 29 settembre tornerà al timone de I Fatti Vostri su Rai2, accanto a lei ci sarà Flavio Montrucchio, che ha scalzato Tiberio Timperi dopo l’esperienza accumulata alla guida di Linea Verde Estate.