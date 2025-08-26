''Spero che il mio primo negozio avrà fortuna'': Andreas Muller mostra i lavori nel locale a Roma, tutti si chiedono che attività sia, guarda

Il ballerino 29enne che il 29 settembre sposerà Veronica Peparini, spiega il perché del progetto

Il danzatore diversifica: dalla 54enne il 18 marzo 2024 ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra

Porta la sua famiglia per la prima volta nello shop che presto aprirà i battenti a Roma: i lavori di ristrutturazione sono quasi finiti. “Spero che il mio primo negozio avrà fortuna”, sottolinea nelle sue IG Stories Andreas Muller. Tutti si chiedono che attività sia, lui non lo svela. A chi si dice sorpreso della sua scelta, dato che è un ballerino professionista, il 29enne spiega il motivo per cui ha deciso di diversificare, guardando al futuro. Il 29enne il prossimo 29 settembre sposerà Veronica Peparini in chiesa, i due si sono già uniti civilmente lo scorso 14 luglio. Dalla coreografa e professoressa di Amici 54enne, già madre di Daniele e Olivia, il 18 marzo 2024 ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra. Il danzatore cerca stabilità.

''Spero che il mio primo negozio avrà fortuna'': Andreas Muller mostra i lavori nel locale a Roma, tutti si chiedono che attività sia

“Lavoro come ballerino professionista da quando ho 20 anni. L'anno prossimo ne faccio 30.In questi quasi 10 anni ho vissuto delle esperienze bellissime”, esordisce Andreas. E sottolinea: “Come in tutte le cose anche in questo mestiere esiste la fortuna, il posto giusto al momento giusto con le persone giuste. Certo è che, come in tutti i lavori, devi fare delle rinunce e dei sacrifici. E io so i sacrifici che ho fatto e a cosa ho dovuto rinunciare per arrivare fin qui a differenza di quello che (qualche scemo) si pensa”.

Muller ha sempre selezionato i lavori a cui ha partecipato, dice. “Questo mi ha sicuramente portato ad avere una rete di contatti ristretta e a lavorare solo dove avevo il piacere di essere”, precisa. Ha anche “coreografato”, trovandolo appagante. “In 10 anni credo anche che molte cose siano cambiate, io in primis poiché tutto nella vita si evolve, si cresce e cambiano le esigenze… Avevo la possibilità di investire all’estero, ma non l'ho fatto perché volevo stare qui vicino alla mia famiglia, volevo lavorare in Italia, mi stavo innamorando e ho messo al primo posto il desiderio di diventare padre”, svela.

Anche ora ha contatti all’estero, ma ha deciso di non spostarsi. Ma c’è un ‘ma'. “Il lavoro qui a parer mio è cambiato molto perché sempre in questi 10 anni ho avuto modo di confrontarmi con diverse realtà vedendone i mutamenti passo dopo passo che hanno portato al cambiamento di un mercato, che un tempo era equilibrato da buon senso, professionalità e conti con la vita, mentre invece oggi si lavora molto per la gloria, il che a lungo andare non porta a nulla perché a meno che uno non abbia la fortuna di essere mantenuto o di vivere di rendita ad un certo punto la gloria non basterà a pagare tutti i costi che fanno parte del proprio presente e futuro”, chiarisce Andreas.

Per lui da una parte c’è la tv “e altre rappresentanze che hanno mantenuto sempre fede al proprio trattamento rendendo così omaggio e valore a questo mestiere ma soprattutto un fatturato che ti possa permettere principalmente di crearti un domani, mentre invece, ahimè, ci sono dei contesti, fortunatamente non tutti, che hanno preso una brutta piega creando così dei precedenti, dei punti di non ritorno e hanno messo tutti sullo stesso piano: professionisti e non…”.

Andreas non smetterà di danzare: “Ballerò dove avrò il piacere di ballare. Continuerò ad essere in sala con i ragazzi che hanno voglia di studiare con me, continuerò a sviluppare la mia vena creativa e le mie capacità coreografiche perché ho voglia di scoprirmi sempre di più e raggiungere nuovi obiettivi”. Ma investe pure in altro: “Nel frattempo però aprirò questo mio primo negozio che spesso possa avere la stessa fortuna e lo stesso talento che credo di aver avuto io”.