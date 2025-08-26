''Ti sale un fuoco, io non nego perché sono sincero'': Fabrizio Corona parla delle esperienze omosessuali

Il 51enne, padre di due figli, ha affrontato il tema omosessualità nel calcio e non solo nel suo format

Nel nuovo episodio di ‘Falsissimo’ ha parlato anche delle sue esperienze, non nega di averle avute

Fabrizio Corona è sembrato parlare delle sue esperienze omosessuali nella nuova puntata del suo format online ‘Falsissimo’.

L’ex manager dei paparazzi, oggi 51enne e da poco diventato padre per la seconda volta, ha affrontato il tema dell’omosessualità nel calcio e non solo nell’episodio pubblicato poche ore fa.

Qui ha definito “freaky” quel “fuoco” che prende alcune persone quando sembrano essere attirate sessualmente da altre persone dello stesso genere.

Fabrizio, che dopo aver avuto il figlio Carlos 23 anni fa insieme all’ex moglie Nina Moric, ha avuto il piccolo Thiago, frutto dell’amore con la nuova compagna Sara Barbieri, alla fine del 2024, ritiene che la maggior parte delle persone abbiano avuto un’esperienza omosessuale.

Fabrizio Corona, 51 anni, parla dell'omosessualità nel calcio e non solo e anche delle sue esperienze omosessuali nella nuova puntata di "Falsissimo"

“Credo che l’esperienza omosessuale l’abbiano fatta tantissime persone e che tantissime persone quando la fanno, poi un po’ gli piace e la rifanno…”, ha detto.

“Succede in questi casi che arrivano dei momenti in cui tu sei fuori, vai in discoteca, balli… ti viene un movimento qui, una roba qua (indica il ventre, ndr)… ti sale un fuoco… ti viene il ‘freaky’”, ha continuato.

Ha ribadito di aver avuto anche lui queste esperienze: “Credo che il ‘freaky’ ce lo abbiamo avuto tutti, io non nego di averlo avuto, perché sono sincero”.

E’ quindi passato a parlare più specificatamente del mondo del calcio e dei calciatori gay. Ce ne sono tantissimi, ma non possono parlarne apertamente perché rischierebbero la carriera.

“L’omosessualità nel calcio è un tabù, ma come fa ad essere un tabù oggi che siamo nel 2025?”, ha proseguito.

“I calciatori sono dominati da un sistema maschilista, machista che gli impedisce questo e glielo impedirà per sempre”, ha sottolineato.

“E’ risaputo da tutti che tantissimi giocatori di calcio di tutto il mondo hanno il ‘freaky’, saranno affari loro se ce l’hanno… cosa gli puoi dire? Ce l’ho io il ‘freaky’…”, ha continuato.

“Ci sono quelli che fanno un’esperienza e poi ci sono quelli che sono omosessuali”, ha affermato.