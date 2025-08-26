A settembre 2024 la terribile diagnosi, dopo l’intervento e le cure ora il cancro è in remissione

Bianca Balti è il volto di Ovaries. Talk About Them, una campagna benefica che si attua attraverso la vendita di magliette. Il ricavato sarà devoluto alla realizzazione del primo un test al mondo di rilevazione precoce del tumore alle ovaie. Tutto sarà possibile tramite Dna. La modella ha scoperto di avere il tumore ovarico a settembre 2024. Parla del percorso emotivo e fisico attraversato e spiega perché aveva paura di fare l’ovariectomia.

''Ho sempre odiato avere il ciclo ogni mese, ora non sapete cosa darei per riaverlo'': Bianca Balti e il tumore ovarico, spiega perché aveva paura di fare l’ovariectomia

“Nell'estate del 2021 ho fatto una mammografia. Tutto andava bene ma dopo avermi chiesto quale fosse la mia storia familiare mi hanno subito sottoposto a un test genetico. Un paio di settimane dopo mi hanno comunicato che avevo una mutazione del gene BRCA1 che mi rendeva incline al cancro al seno e a quello alle ovaie”, racconta la 41enne. Ha subito deciso di rimovere, così il seno. “Avevo programmato di rimuovere anche le ovaie ma non lo avevo ancora fatto e questo cancro si è formato prima”, sottolinea.

“Era l'8 settembre 2024 il giorno in cui sono andata al pronto soccorso perché avevo questo dolore lancinante e folle - prosegue Bianca - Mi hanno fatto un’ecografia all’addome e il tecnico era così preoccupato che ha lasciato la stanza. Sapeva che qualcosa non andava e a quel punto mi hanno portata in un’altra stanza dove un bel dottore che sembrava uscito da una serie tv è venuto a dirmi che avevo un cancro e che avevo un vero disastro laggiù. La mia prima reazione è stata quella di iniziare a piangere. Ero talmente agitata da non riuscire quasi a respirare e ricordo di aver detto di essere una stupida per non essermi tolta prima le ovaie”.

La Balti si è sentita in colpa, anche in seguito, accusata da medici e persone per non essersi immediatamente sottoposta all’ovariectomia. Oggi ha smesso. “E’ sminuente. Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere”. Aveva voglia di aspettare per avere altri figli dopo Matilde, 18 anni, e Mia, 10. Non era l’unica paura. Aveva timore di sentirsi “una donna a metà”. Ora che il tumore è in remissione e guarda al futuro con speranza ammette: “Ho sempre odiato avere il ciclo ogni mese e ora non sapete cosa darei per riaverlo”.