La 22enne napoletana condivide foto e brevi video della sua fantastica estate tra famiglia e compagno

Il conduttore 35enne è sempre stato al fianco della figlia del fondatore della Tron Group Holding

“Sapore d’estate”, scrive. Accompagna le sue parole sul suo profilo Instagram con foto e brevi video che raccontano i giorni spensierati trascorsi con la propria famiglia e il suo attuale famosissimo compagno. Caroline Tronelli pubblica la prima immagine social che parla del suo amore. Lei e Stefano De Martino si fanno vedere abbracciati e innamoratissimi in vacanza in barca. Il conduttore 35enne e la fidanzata 22enne non si sono persi di vista un istante.

Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli abbracciati e innamoratissimi in vacanza in barca: la prima immagine social del loro amore

Il video rubato che svelava la loro intimità tra le mura di casa in Sardegna è solo un brutto ricordo. Il filmato diffuso in Rete, prontamente rimosso dopo la denuncia, non ha minimamente scalfito la complicità che lega l’ex ballerino di Amici e la rampolla napoletana, figlia di Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding, che si occupa di consulenza imprenditoriale e gestionale per grandi marchi italiani.

Caroline è pazza di Stefano e lui di lei. De Martino la conosce da quando era un’adolescente. E’ amico della sua famiglia, anche del fratello Francesco e della sorella Marincol, mamma di una bimba. I due sono loro stessi imprenditori di successo. Nel 2020 hanno lanciato un brand di moda, Nort Beachwear, che produce costumi da bagno ecosostenibili, e sono stati inseriti nella classifica Forbes Under 30.

L'ex ballerino tiene sulla gamba una stella marina presa in mare

Qualcuno cerca di spezzare il legame, asserendo addirittura che il presentatore abbia ripreso a scrivere all’ex moglie Belen, da cui ha avuto il suo unico figlio Santiago, 12 anni. I gossip maligni riempiono il web, ma nulla pare intaccare la passione tra Stefano e Caroline. Si parla persino di convivenza già in autunno…