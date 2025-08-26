Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli abbracciati e innamoratissimi in vacanza in barca: la prima immagine social del loro amore

- La 22enne napoletana condivide foto e brevi video della sua fantastica estate tra famiglia e compagno
- Il conduttore 35enne è sempre stato al fianco della figlia del fondatore della Tron Group Holding
“Sapore d’estate”, scrive. Accompagna le sue parole sul suo profilo Instagram con foto e brevi video che raccontano i giorni spensierati trascorsi con la propria famiglia e il suo attuale famosissimo compagno. Caroline Tronelli pubblica la prima immagine social che parla del suo amore. Lei e Stefano De Martino si fanno vedere abbracciati e innamoratissimi in vacanza in barca. Il conduttore 35enne e la fidanzata 22enne non si sono persi di vista un istante.
Il video rubato che svelava la loro intimità tra le mura di casa in Sardegna è solo un brutto ricordo. Il filmato diffuso in Rete, prontamente rimosso dopo la denuncia, non ha minimamente scalfito la complicità che lega l’ex ballerino di Amici e la rampolla napoletana, figlia di Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding, che si occupa di consulenza imprenditoriale e gestionale per grandi marchi italiani.
Caroline è pazza di Stefano e lui di lei. De Martino la conosce da quando era un’adolescente. E’ amico della sua famiglia, anche del fratello Francesco e della sorella Marincol, mamma di una bimba. I due sono loro stessi imprenditori di successo. Nel 2020 hanno lanciato un brand di moda, Nort Beachwear, che produce costumi da bagno ecosostenibili, e sono stati inseriti nella classifica Forbes Under 30.
Qualcuno cerca di spezzare il legame, asserendo addirittura che il presentatore abbia ripreso a scrivere all’ex moglie Belen, da cui ha avuto il suo unico figlio Santiago, 12 anni. I gossip maligni riempiono il web, ma nulla pare intaccare la passione tra Stefano e Caroline. Si parla persino di convivenza già in autunno…