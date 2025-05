''Poco dopo che è venuta a mancare mamma si è rifatto una vita troppo presto'': Anna Tatangelo rivela di non sentire spesso suo padre

La cantante 38enne parla di Dante: la madre Palmira Vinci è scomparsa il 22 settembre 2022 a 67 anni

L’uomo è stato il primo a sostenerla quando ha iniziato a cantare, eppure lei…

Anna Tatangelo parla del suo privato a Verissimo. In tv rivela di non sentire spesso suo padre, Dante. “Poco dopo che è venuta a mancare mamma si è rifatto una vita troppo presto”, confessa la 38enne. La madre, Palmira Vinci, è scomparsa il 22 settembre 2022 a soli 67 anni a causa di un tumore.

“Papà è stato il primo che mi ha sostenuto e che ha scoperto il mio talento e il primo a farmi credere che avrei potuto realizzare i miei sogni, la musica è riuscita a legarci. Io con lui ho sempre avuto un rapporto un po' particolare perché lui è sempre stato tanto severo anche con mia mamma, poi, i rapporti si sono un po' incrinati quando ho lasciato Sora per cercare una mia indipendenza. Io, tra l'altro non volevo fare il mio secondo Sanremo, 2003. E' stato molto voluto da papà...”, racconta la cantante.

“Ci siamo riappacificati quando è nato mio figlio. La nostra relazione si è sanata quando è venuta a mancare mamma e io e i miei fratelli avevamo bisogno di una spalla su cui appoggiarci. Dopo poco che è mancata mamma, forse troppo presto, lui si è rifatto una vita. Con il senno di poi, va bene, perché conosco la sua compagna e adesso ci sentiamo. Sono contenta per lui. Ognuno ha il suo modo di reagire al dolore. Ci sentiamo ogni tanto, ma non spessissimo. Io sono stata la prima a scoprire della malattia di mamma e ho nascosto - per non far soffrire i miei fratelli e mio papà. Tante cose che, però, sono state pesanti da elaborare dentro di me”, svela ancora.

Anna parla pure dell’ex Gigi D’Alessio, da cui ha avuto Andrea, 15 anni: molte volte è stata attaccata e criticata per la storia. “Tanti hanno dimenticato che, all'epoca della relazione con Gigi, ero solo una ragazzina e sono stata in silenzio per non mettere zizzania tra quello che era il mio compagno e i suoi figli. Più tardi, nel corso degli anni, è uscito che io non avevo rovinato la famiglia a nessuno perché loro si erano lasciati da tempo, noi abbiamo avuto un figlio e siamo stati insieme 15 anni”, spiega.

Sul suo adolescente Tatangelo sottolinea: “Mio figlio Andrea ha cambiato la mia vita perché tutto è passato in secondo piano. Io ho conosciuto Gigi quando avevo 18 anni e per me è stata una storia molto importante, quindi, con lui sto rivivendo un'adolescenza che non ho vissuto. In casa c'è una bella atmosfera, c'è serenità". Sugli affari di cuore glissa: “Ciao… No, negli anni ho imparato che è giusto essere molto più riservati”.