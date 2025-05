Il vincitore di Amici 24 è il ballerino Andrea Doria: la commozione e quanti soldi ha vinto

L’allievo 18enne di Alessandra Celentano batte TrigNo, che vince la categoria canto

Prima eliminati Francesco Fasano e Alessia Pecchia, pure loro danzatori, e Antonia Nocca, cantante

Non riesce a crederci, ma trionfa con quasi il 55% delle preferenze al televoto. Il vincitore di Amici 24 è il ballerino Andrea Doria. La sua commozione è evidente quando alza l’agognata coppa. L’allievo 18enne di Alessandra Celentano batte TrigNo, allievo di Anna Pettinelli, che si prende il primo posto nella categoria canto. Ecco quanti soldi ha vinto il ragazzo.

La finalissima è piena di emozioni. Ci sono arrivati in cinque. Il primo a essere eliminato è il bravissimo Francesco Fasano, poi Alessia Pecchia, pure loro danzatori. A entrambi Maria De Filippi chiede, se lo vorranno, di entrare tra i professionisti del talent. Anche Antonia Nocca, cantante, allieva di Rudy Zerbi, non ce la fa. Ma può essere soddisfatta del risultato.

Daniele è davvero incredulo. Grazie alla sua umiltà riesce a conquistare il pubblico a casa. Ai soldi vinti per essere arrivato primo (100mila euro) si aggiungono quelli del premio categoria (50mila euro) e dello sponsor Marlù che ha dato ai finalisti 7 euro ciascuno per un totale di 157mila euro. Non solo, conquista, tra le varie proposte lavorative, pure la possibilità di studiare un anno presso la prestigiosa Ailey Ballet School di New York completamente gratis, con persino l’alloggio pagato.

Antonia conquista il premio della critica del valore di 50mila euro, assegnato dai giornalisti presenti in studio, e il premio unicità offerta da Oreo del valore di 30mila euro. Con i 7mila euro dell’altro premio lascia lo show con 87mila euro.

TrigNo, cantautore, vince 3 premi Ai 7mila, si aggiungono i 50mila euro guadagnati grazie al premio categoria, dato in quanto vincitore della categoria canto. Si prende pure il trofeo premio radio, ma che non ha corrispettivo in denaro. Per lui un totale di 57mila euro. Alessia e Francesco sono quelli che ‘guadagnano’ solo 7mila euro. Ma hanno una concreta prospettiva professionale.

Daniele, durante la diretta tv, con le lacrime agli occhi dice: “Grazie a tutti, per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona qua dentro che lavora, sono tante persone, ma tutte con un cuore enorme a cui voglio veramente tanto bene. Ringrazio la maestra Celentano, perché è grazie a lei se io adesso sono qui, con questa, e a tutti voi. Anche ai giornalisti. Voglio dedicare questo alla mia famiglia che mi sta guardando a casa. Voglio dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta. Grazie Maria, senza di te quindi non c'è niente”. Lo share su Canale 5 vola: Amici 24 vince la serata con 3.786.000 spettatori, pari al 26,9%.