Chanel Totti fa il miracolo! Alla super festa di compleanno nel weekend ci sono mamma Ilary col fidanzato Bastian e papà Totti con la sua Noemi: guarda

Alla Tenuta San Domenico accade l’impensabile: gli ex entrambi presenti insieme ai nuovi compagni

La secondogenita della 44enne e del 48enne si gode il party faraonico: per lei cambio look

Alla Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua, lo stesso luogo dove anche Cristian aveva festeggiato i 18 anni, accade il ‘miracolo’. Chanel Totti celebra la maggiore età, arrivata il 13 maggio, con una super festa di compleanno alla quale partecipano sia mamma Ilary Blasi col fidanzato Bastian Muller, che papà Francesco Totti con la sua Noemi Bocchi. Per la prima volta i due ex mettono da parte le divergenze che li hanno portati all’addio e si ritrovano al mega party. Non allo stesso tavolo, ovviamente, ma il segnale di disgelo, quello che pareva impensabile, c’è.

Chanel Totti fa il miracolo! Alla super festa di compleanno del weekend ci sono mamma Ilary col fidanzato Bastian e papà Totti con la sua Noemi (se vuoi vedere tutte le foto della festa clicca qui)

E’ un sabato 17 maggio da ricordare. Chanel riesce dove prima Cristian, 19 anni, aveva fallito. Forse era ancora troppo presto, gli strascichi di una separazione dolorosa e piena di ripicche erano ancora troppi vividi, facevano ancora male. Francesco e Ilary sono entrambi lì per la secondogenita, che entrambi amano follemente. E c’è pure la piccolina di casa, Isabel, 9 anni,

La festa è davvero faraonica, con tanto di entrata a effetto di Chanel. Michele Deleo, chef stellato della Tenuta, propone un menù da mille e una notte. Aperitivo di benvenuto con battilocchio napoletano pomodoro e mozzarella, mini bun ai carboni vegetali, manzo marinato burrata e pomodorini con mini navette con caprino capocollo giardiniera e caramello salato, tonno e panzanella. e via a seguire: tante pietanze gourmet.

La secondogenita insieme alla presentatrice 44enne

Sparsi nel grande giardino ci sono vari angoli buffet, ognuno dal tema diverso. Dal casaro Treccioni ci sono bufala affumicata, zizzona aversana con burratine, nodini, ciliegine, ricottine. C’è quello dedicato al pane: focacce alle olive, pizza di scarola, casatiello napoletano, sfogliarelle con verdurine, pizza chiena. Nello spazio dedicato al cuoppo fritto ci si delizia con crocché, arancino, frittatina, polpetta di melanzane.

La conduttrice col compagno 37enne

L’angolo street food "O Cuzzetiello" serve panino all'olio con polpette al sugo o parmigiana di melanzana. E ancora: tiella Paccheri di Gragnano mantecati con pomodorini basilico e parmigiano 36 mesi. Poi lo sciuscio napoletano con tonno, gamberi, salmone serviti su riso thai e salse agrumate. Non manca, per finire, il buffet dei dolci e la torta.

Seduti a un altro tavolo ci sono l'ex di Ilary, Francesco, con la compagna

Chanel, proprio come accade per le dive o le spose, ha previsto il cambio look. Prima indossa un long dress strapless con silhouette a sirena e un piccolo strascico. L’abito è impreziosito da ricami e cristalli. In questo caso i capelli sono liscissimi. Poi si cambia e sceglie un minidress strapless semi trasparente tempestato di paillettes. La chioma in questo caso assume un effetto bagnato assolutamente trendy.

Si balla, si canta, ci si mette in posa per le foto. Tutto viene condiviso nelle IG Stories dei presenti: amici e parenti. Il momento della torta è memorabile: il dolce è completamente ricoperto di panna bianca. Ed è altissimo: ben 7 piani. Le 18 candeline sono su di u lato, Chanel ci soffia su. Partono, immancabili, i fuochi d’artificio. Tutti applaudono: è una festa indimenticabile, per tantissimi motivi.