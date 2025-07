Anna Tatangelo paparazzata con l'ex calciatore da cui aspetta un figlio: i dettagli della loro relazione

La cantante a Roma va a fare l’ecografia con il fidanzato da cui avrà il suo secondo bebè

C’era chi vociferava già una forte crisi, addirittura un addio. Niente di vero. Anna Tatangelo è stata paparazzata con l'ex calciatore del Latina da cui aspetta un figlio: la foto dei due insieme la mette Oggi in copertina. Il settimanale svela alcuni dettagli della loro relazione.

La 38enne, già madre di Andrea, 15 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, ha annunciato la gravidanza sui social lo scorso 18 giugno. La cantante non ha mai menzionato il papà del bebè che porta in grembo, ma è legata a Giacomo Buttaroni, 31 anni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. I due si frequentano da meno di un anno. Sono stati ora sorpresi a Roma mentre lui la accompagnava in clinica a fare l’ecografia di controllo.

Anna, quando ha visto i fotografi, ha sorriso: look comodo per l’artista che porta pantaloni e camicia over sbottonata, sotto una canottiera rosa, possibile capo che svela il sesso del nascituro. Per molti è una femminuccia. Lo avrebbe già annunciato alla sua famiglia…

Anna è entrata alla Mater Dei, struttura sanitaria molto famosa nella Capitale, che si trova ai Parioli, poi è uscita con in mano il referto. Giacomo non l’ha mai persa di vista, tenendola mano nella mano. E’ apparso molto sereno. I due si sono conosciuti ‘sul campo’: Buttaroni da circa due anni è l’allenatore di Andrea. La simpatia, col tempo, si è trasformata in amore e adesso la coppia fa famiglia. La Tatangelo, per vivere al meglio post parto, ha posticipato ad aprile 2026 due date del tour previste a Milano e Napoli il prossimo novembre.