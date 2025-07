''Una donna certe cose le capisce senza bisogno di un detective'': Rossella Brescia parla di un possibile tradimento di Cannito prima della fine della loro relazione

La danzatrice 53enne è stata legata al coreografo 63enne per 18 anni

Debutta da protagonista di un film, Jastimari, al cinema il prossimo autunno. Rossella Brescia è felice del nuovo progetto, che racconta a Oggi. Col settimanale si apre e parla di un possibile tradimento di Luciano Cannito prima della fine della loro lunga relazione. La 53enne e il coreografo 63enne sono stati una coppia per ben 18 anni. La conferma della rottura tra i due è arrivata ad agosto 2024. “Una donna certe cose le capisce senza bisogno di un detective”, sottolinea la danzatrice al giornale, parlando delle ‘corna’.

Quando è finita per Rossella è stato uno choc: “Il problema è che vivo in un altro mondo, mi faccio del film che non esistono. Mio padre e mia madre l'altro giorno hanno festeggiato 60 anni di matrimonio: papà è inchiodato a letto, non ci riconosce, eppure ci siamo tenuti tutti per mano, in casa c'era un'allegria che non le so descrivere. Io e Cannito stavamo insieme da 18 anni, pensavo fossimo diretti li, verso quel tipo di amore. Non ce l'ho con lui, ma con me stessa: non imparo mai. Resto una bambina a cui piace sognare”. Esclude una possibile reunion: “Non credo, si è rotto qualcosa”.

Quando le viene espressamente chiesto se sia stato un presunto tradimento a scatenare l’addio, se lei abbia fatto seguire il suo ex compagno per averne la certezza, la Brescia replica: “Ma che ce spendo pure dei soldi? Me ce compro una borsa, piuttosto! Una donna, e parlo in generale, certe cose le capisce senza il bisogno di un detective”.

La ballerina, ora attrice, si svela pure sui figli mai avuti, non ha rimpianti: “No. Ci ho provato tanto, non sono venuti. So però che sarei stata una mamma stupenda, mi prendo cura di tutti. Ora vivo con un nipote, è venuto a lavorare a Roma, allora gli ho detto: ‘Cannito m'ha lasciato, vieni a stare da me, riempiamo casa’. Non so se si è pentito, sono molto rigida, è come se facesse una lezione di danza tutti i giorni”.

Rossella al momento è single: “In questo momento sono disillusa. Ma sono proiettata verso il prossimo fidanzato. Stavolta spero solo che sia come me: normale. Fisicamente, se posso fare un collage, mi piacerebbe un mix tra Brad Pitt e James Franco. L'ho detto anche al mio psicologo, mi ha risposto che devo ‘scendere da cavallo’. Allora dico che mi basta che abbia talento, magari in cucina o a cambiare le gomme”.