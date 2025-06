Anna Wintour lascia la direzione di 'Vogue America' dopo 37 anni: l’annuncio

Per l’edizione americana della rivista di moda è un cambiamento epocale

Non andrà in pensione, ma la 75enne non sarà più a capo del magazine

Anna Wintour ha annunciato le sue dimissioni da direttrice di Vogue America durante una riunione con lo staff tenutasi giovedì di questa settimana. Dopo 37 anni alla guida della celebre rivista, la giornalista britannica ha deciso di lasciare l’incarico, aprendo la strada all’introduzione di un nuovo ruolo: quello di responsabile dei contenuti editoriali.

La decisione, che segna la fine di un’era per l’edizione statunitense di Vogue, non rappresenta però un addio definitivo al mondo editoriale. Wintour, infatti, continuerà a operare come direttrice editoriale globale di Vogue e come chief content officer per Condé Nast, la casa editrice del magazine.

Durante l’incontro con i collaboratori la Wintour ha sottolineato l’importanza di sostenere i giovani talenti. Ha dichiarato che oggi è quella la cosa che più le piace fare.

Wintour aveva assunto la direzione di Vogue America nel 1988, dopo aver guidato per tre anni l’edizione britannica. Nata a Londra, ha saputo rivoluzionare la rivista combinando l’alta moda con proposte più accessibili, rendendola un punto di riferimento sia per il pubblico che per l’industria.

La sua figura leggendaria a New York ha ispirato il film ‘Il Diavolo Veste Prada’, successo planetario al botteghino che ha rafforzato la sua immagine.

Nel corso della sua lunga carriera ha anche diretto il Met Gala a partire dal 1995.

“Quando sono diventata direttrice di Vogue, ero desiderosa di dimostrare a chiunque volesse ascoltare che c’era un modo nuovo ed entusiasmante di immaginare una rivista di moda americana”, ha ricordato.