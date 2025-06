Il figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta compie 18 anni! Mega festa in villa vicino Milano per Mattia: guarda

Party a Legnano bordo piscina, la conduttrice 57enne e l'ex marito scelgono Villa ReNoir per il loro ragazzo

“Questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario. Io sarò sempre qui per te”

Sceglie Villa ReNoir a Legnano. Il figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta compie 18 anni! La conduttrice 57enne, insieme all’ex marito, organizza una mega festa in villa vicino Milano per il suo Mattia, che il 27 giugno diventa maggiorenne.

Il figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta compie 18 anni! Mega festa in villa vicino Milano per Mattia

Il secondogenito della Panicucci e Fargetta (la prima figlia si chiama Sofia e ha 20 anni, ndr.) si diverte un mondo insieme ai tanti amici e alla sorella. Indossa un elegante smoking con papillon, uguale a quello del padre. Al party si brinda, si mangiano pietanze appetitose e si balla. Arriva pure la grandissima torta crema e fragole, firmata dal pasticcere Roberto Ramperti. Gli invitati si scatenano con la musica: tutti diventa ancora più suggestivo grazie ai giochi di luce.

Party a Legnano bordo piscina, la conduttrice 57enne e l'ex marito scelgono Villa ReNoir per il loro ragazzo

Tutto si svolge a bordo piscina. La presentatrice è elegantissima con il suo abito lungo grigio chiaro. Sul social condivide molti momenti della festa e scrive parole importanti per il figlio.

Il festeggiato davanti alla grandissima torta di compleanno

“Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato. Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura. Buon diciottesimo amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita”, sottolinea emozionata Federica.

E prosegue: “Goditi ogni istante, vivi con con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua”.

Federica è elegantissima con l'abito lungo grigio chiaro

Pure papà Mario Fargetta su Instagram posta una foto con Mattia orgoglioso. “Ora inizia la tua strada. E io, quando vorrai, sarò sempre al tuo fianco. Fiero di te”, gli fa sapere.