Sposata con Francesco Muglia dal 29 giugno 2023, la cantante 40enne lo confessa

“Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo, per coprirmi, mi metto felpone e jeans”

Annalisa si apre sul desiderio di maternità. Schiva quando deve parlare del suo privato col marito Francesco Muglia, sposato il 29 giugno 2023, la cantante 40enne, intervistata da DiPiùTv, confessa: “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”. Non aggiunge altro.

''Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore'': Annalisa si apre sul desiderio di maternità

La Scarrone, questo il suo cognome all’anagrafe, rivela che solo sul palco diventa trasgressiva. “Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo, per coprirmi, mi metto felpone e jeans, oppure, se mi piaccio un po’ di più, indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze”.

Sposata con Francesco Muglia dal 29 giugno 2023, la cantante 40enne lo confessa

Nel suo ultimo videoclip, quello di Canzone Estiva, l'artista, laureata in Fisica, si mostra per metà suora e per metà pornodiva. Molti hanno storto il naso davanti a un’immagine così controversa, qualcuno l'ha addirittura accusata di blasfemia. Lei replica: “Non c'è nulla di offensivo nelle due parole, sono due estremi, citati con grande rispetto. Non vedo nulla di offensivo in quello che ho fatto, ho grande rispetto per chi vive la fede. Forse a volte ascoltiamo le canzoni velocemente, ma la religione fa parte della mia vita, mi affascina. E poi è pop nel senso di popolare”.