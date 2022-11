La legale 74enne sorprende quando si affronta il tema molestie: “Le donne oggi sono esagerate”

Non si sottrae ad alcuna domanda, ma sul Pupone si appella al diritto di non rispondere

Annamaria Bernardini de Pace a Belve non si risparmia. Incalzata da Francesca Fagnani, l’avvocatessa matrimonialista/divorzista ne ha per tutti: parla senza peli sulla lingua di Selvaggia Lucarelli, di Asia Argento, di Gabriele Muccino e di Francesco Totti, di cui è stata legale fino a pochi giorni fa, prima di rinunciare all’incarico nella difficile disputa sul divorzio del 46enne da Ilary Blasi.

L'avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace a 'Belve' ne ha per tutti: parla di Lucarelli, Totti, Asia Argento e…

La conduttrice ci prova subito a farla aprire sull’ex capitano della Roma, la Bernardini de Pace però non risponde: “Ma Totti chi?”. La Fagnani continua, l’avvocatessa 74enne non apre bocca: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Si passa così a Gabriele Muccino, di cui la legale ha difeso la ex moglie, Elena Majoni.

Il regista in un post pubblicato subito dopo la controversa intervista di Totti al Corriere della Sera, dell’avvocatessa aveva scritto: “Il legale di Totti l’ho conosciuto bene. L'ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. TUTTE ARCHIVIATE senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”.

In tv la Bernardini de Pace non si lascia intimidire dalle parole del regista: “Ha perso tutto, è normale, l’ho già querelato”, ribatte. Su Asia Argento, che non avrebbe mai saldato il suo conto, rivela di non volerla mai più difendere. Il motivo? “Può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?”.

Annamaria Bernardini de Pace non si risparmia neppure su Selvaggia Lucarelli: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione”. E aggiunge: “Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna".

Poi si passa al tema molestie. L’avvocatessa ricorda quelle subite quando era ragazzina, ma poi sorprendentemente dice: “Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male…”.

La Fagnani replica: “Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia”. “Ma se ancora non l’hai apprezzata come si fa ad esserci reciprocità?”, ribatte l’ospite. La conduttrice sottolinea ancora: “Non è che uno si conosce con una mano sul sedere, la molestia è la molestia, l’avance gradita è l’avance gradita”. Ma la Bernardini De Pace non è d'accordo: “C’è molestia e non molestia”.