''Personalità di mer*a'': Antonella Elia attacca Valeria Marini in tv, la sarda replica

Appena la sente nominare sbotta senza alcun freno. Antonella Elia attacca Valeria Marini in tv. “Personalità di mer*a”, sottolinea a Pierluigi Diaco, in diretta a BellaMa’. La sarda, senza fare nomi, replica via social.

Antonella Elia attacca Valeria Marini in tv

Diaco accoglie Antonella commettendo un errore: cita quella che è la sua nemica giurata. “Senti, ma vogliamo fare come con la Marini?". La 62enne cambia espressione e non si contiene: “No, oddio, no, basta! Io non la sopporto più. Qualcuno si è domandato come mai non fossi più nel cast di BellaMa’, lo dico, non c’ero più perché c’era lei e io non sopporto di stare nella stessa trasmissione con lei. Quella donna mi è antipatica, ‘sti cavoli, io lo dico, mi è proprio antipatica. Ero gelosa, perché tu a lei hai fatto fare la prima serata e a me no!”.

Il giornalista le sottolinea di provare simpatie per entrambe: “Ognuno ha le sue personalità!”. “Oh, Dio, questo è un colpo al cuore, come è possibile? Ma lei ha una personalità di mer*a”, ribatte Antonella. Lo dice solo mimando le parole con la bocca, senza comunicarlo ad alta voce.

“Valeria è una ragazza, molto simpatica. E' entrata nelle case degli italiani e ha fatto benissimo con noi la posta stellare. Le porte si aprono e si chiudono”, controreplica Diaco imbarazzato. Elia tagliente sottolinea: “E ma ora se la fa a casa da sola?”. La sarda 58enne, infatti, continua con la sua posta del cuore sui canali social.

Antonella poi si candida a tornare a BellaMa’: “Io vorrei tornare nel cast, se tu vuoi, io torno. A fare cosa? Le interviste comiche ai cantanti di Sanremo. Io faccio ridere, non sono una giornalista vera. Se tu mi mandi a Sanremo io farò una gaffe dietro l’altra e farò sorridere. Sì, adesso sono da Caterina Balivo che è adorabile, ma qui si è completi, per me significa essere tanto creativa, artista. Qui fate di tutto, ballate, cantate, presentate, è un bel varietà".

Diaco è contento delle sue parole e fa un appello ai direttori Rai: “Mi appello al direttore del daytime, Angelo Mellone, e al capo struttura, se loro diranno di sì io sarò ben lieto di riprenderti con noi. Ho visto che frequenti altri posti adesso”.

Tutto finisce qui? Non proprio. Valeria posta un video generato dall’AI. La frase che l’accompagna parrebbe proprio dedicata all’Elia: “I miei ideali volano in alto”.