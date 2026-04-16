L’influencer 28enne, volto tv, dopo l’intervista del romano 37enne a Belve, dice la sua senza peli sulla lingua

Lenticchio sui social ironizza, ma l’ex schermitrice gli risponde smentendolo a modo suo

Antonella Fiordelisi attacca l’ex Francesco Chiofalo. A La Volta Buona si parla delle dichiarazioni del romano durante l’intervista a Belve, quella che ha provocato le tante risate pure della padrona di casa, Francesca Fagnani. L’influencer 28enne, volto tv, fidanzatissima con Giulio Fratini, dice la sua senza peli sulla lingua: “Molte cose le fa apposta e se le studia, pianifica”. Spiega che Lenticchio in realtà non è così come è voluto apparire. Lui replica via Instagram.

''Molte cose le fa apposta e se le studia, pianifica'': Antonella Fiordelisi attacca l’ex Francesco Chiofalo e lui replica

“Sono stata fidanzata con Francesco Chiofalo nel 2019-2020. Era completamente diverso. Con me è iniziato a diventare ossessionato dalla chirurgia estetica. Da lì il nostro rapporto è scemato”, racconta la Fiordelisi.

Poi arriva il suo affondo: “Lui non è così tanto stupido come sembra. Perché dice di non sapere le tabelline, di non sapere molte cose e tanti pensano che sia ignorante. La verità è che lui non sbaglia mai i congiuntivi, sa parlare correttamente l'italiano, posso dirvi lui molte cose le fa apposta e se le studia, pianifica queste cose. Ieri è stato voluto, lui fa le cose studiate”.

L’influencer 28enne, volto tv, dopo l’intervista del romano 37enne a Belve, dice la sua senza peli sulla lingua

Antonella racconta i primo primo intervento estetico di Francesco: “Ha iniziato con la barba, l’ho accompagnato in Turchia. Ero già contraria perché mi piaceva più naturale, però volevo supportarlo. Non ci sentiamo perché dice che tutte le ex lo odiano. Ma non è vero, è lui a parlare male di me in tutte le trasmissioni”.

“E’ simpatico, mi ha colpito per questo. E’ un bravo ragazzo, uno dei fidanzati più generosi di tutti, ha una bella personalità. Gli sono stata vicina dopo il tumore. L’ho lasciato perché non ero più innamorata. Lui non si è comportato bene con me, dopo che l’ho lasciato me ne ha dette di tutti i colori. Vuole sempre far parlare di sé”, aggiunge lei.

Lenticchio sui social ironizza, ma l’ex schermitrice gli risponde smentendolo a modo suo

Chiofalo non rimane in silenzio. Sui social ribatte: "Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me". Le sue parole fanno scaturire un mare di commenti. La Fiordelisi risponde a modo suo smentendolo: una lunga serie di emoji che ridono a crepapelle. Non c’è bisogno di altro.