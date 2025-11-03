''Io non la sento e neppure lui'': Antonella Fiordelisi torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, ex del fidanzato Giulio Fratini

Sul toscano a cui è legata dice: “Ha sempre frequentato donne molto più grandi”

Antonella Fiordelisi taglia corto. In un’intervista a Fanpage torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, ex del suo attuale fidanzato Giulio Fratini. “Io non la sento e neppure lui”, sottolinea. Quattro anni fa tra le due ci sarebbe stata una lite dietro le quinte di un programma Mediaset, era stata la 27enne a rivelarlo. La questione non è stata mai chiarita, anche se l’ex schermitrice, ora concorrente di Tale e Quale Show, è parso tirare qualche frecciatina alla showgirl 45enne da quando è legata al toscano.

La Fiordelisi e Fratini stanno insieme dal gennaio 2025. Quando le si domanda della relazione, svela: “Stavo vivendo un periodo in cui non volevo fidanzarmi, ero molto concentrata sui miei obbiettivi e non avevo intenzione di frequentare nessuno. Un giorno un'amica mi ha detto che un suo amico voleva conoscermi, anche se in realtà lui sapeva chi fossi già da tempo attraverso i social. Così mi sono decisa e abbiamo iniziato prima a scriverci sui social e poi a vederci a Milano. Ci siamo piaciuti da subito ed è stato un colpo di fulmine. Da allora non ci siamo mai staccati”.

“A differenza mia, lui odia farsi fotografare e stare davanti alle telecamere. Non è il suo mondo e non gli interessa. Nella seconda puntata di Tale e Quale era venuto a vedermi tra il pubblico e so che per lui è stato un grande sforzo. L'hanno anche inquadrato le telecamere e da quel momento ha detto che non sarebbe più venuto. In realtà, a parte questo aspetto dello stare sotto i riflettori, siamo molto simili. Lui è sensibile, gentile e tranquillo, come me ama stare a casa a vedere un film anziché uscire a fare festa”, aggiunge l’ex gieffina vip sull'imprenditore.

Quando le si domanda se sia stata frenata dal passato sentimentale di Giulio, 33 anni, legato prima a Raffaella Fico, poi a Roberta Morise e per due anni alla Gregoraci, Antonella confida: “Di quell'aspetto non mi è mai interessato niente, però inizialmente ho pensato di essere troppo piccola per lui a livello di età, dal momento che ha sempre frequentato donne molto più grandi”. Su Elisabetta e l’eventuale pace fatta, lei è lapidaria: “Preferisco non parlarne, ma diciamo che io non la sento e nemmeno lui. Ognuno per la sua strada”.