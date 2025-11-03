Il 33enne neo papà dopo tanto tempo torna con la faccia completamente ‘pulita’

Nel 2021, solo per far mangiare i naufraghi all’Isola, si era fatto rasare completamente, anche i capelli

Decide di darci un taglio e, sorprendentemente, lo fa il 31 ottobre, il giorno in cui si festeggia Halloween. Ignazio Moser si rasa dal barbiere tutta la barba. Il 33enne dopo tantissimo tempo torna con la faccia completamente ‘pulita’. La reazione della moglie Cecilia Rodriguez, una volta a casa, è tutta da ridere. “Ma che è? Sei un 15enne?”, gli domanda ironica. Lui replica: “No, 20, 21…”, facendo sempre riferimento all’età. La 35enne non riesce a crederci. “Questo è stato uno scherzetto di Ignazio”, commenta.

''Ma sei un 15enne?'': Ignazio Moser si rasa tutta la barba, la reazione della moglie Cecilia Rodriguez

Ceci, che ha festeggiato con Nacho gli 8 anni insieme, lo inquadra attentamente. “Mangio le caramelle che è meglio”, aggiunge ancora. Deve abituarsi a Moser senza più la barba incolta: sembra davvero un ragazzino. Lui si tocca il volto e se lo accarezza: la sensazione è nuova.

Il 33enne dal barbiere poco prima del cambio radicale

Sorride, soddisfatto del risultato

Già nel 2021, partito per l’Honduras, Ignazio si era fatto rasare completamente, capelli compresi. Lo aveva fatto per dare la possibilità a lui e gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi di mangiare, una richiesta della produzione del reality che l’aveva messo davvero a dura prova, ma che alla fine aveva accettato.

A casa Nacho si fotografa e ironizza, dato che sembra un ragazzino

Anche la 35enne commenta

Stavolta il cambiamento è sicuramente meno radicale, ma c’è. Il neo papà di Clara Isabel, nata il 15 ottobre scorso, forse sentiva il bisogno di celebrare così la gioia di un nuovo inizio insieme all’argentina con la figlioletta (e il loro Jack Russel Nino).