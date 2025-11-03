Le due sorelle unite al party casalingo per i 66 anni dell’argentino a quasi un anno dal suo rovinoso incidente

Con loro c’è anche Jeremias Rodriguez, il 36enne è solo: è finita con Deborah Togni?

La lite, forte, che ha provocato il gelo per mesi, sembra essere definitivamente alle spalle. Belen e Cecilia ritrovano la serenità in famiglia: c’è armonia e felicità nel ‘clan’ per il compleanno di papà Gustavo Rodriguez. Le due sorelle sono unite più che mai al party per i 66 anni dell’argentino.

Belen e Cecilia ritrovano la serenità in famiglia: armonia e felicità per il compleanno di papà Gustavo Rodriguez

Il giorno speciale, che riunisce tutti, arriva a quasi un anno di distanza dal rovinoso incidente dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. A dicembre scorso, a causa di un incendio, Gustavo ha rischiato grosso: gravemente ustionato, è stato ricoverato per per un mese in ospedale e ha dovuto lavorare molto per ritrovare la forma e la mobilità completa soprattutto delle mani.

Le due sorelle unite al party casalingo per i 66 anni dell’argentino a quasi un anno dal suo rovinoso incidente

La 35enne è accanto al padre: in braccio ha Clara Isabel, nata il 15 ottobre scorso

Il capofamiglia celebra con una cena, Storie e post raccontano i momenti da ricordare. Gustavo ha Luna Marì, 4 anni, secondogenita di Belen, sulle ginocchia. Spegne le candeline su ben due torte. Veronica Cozzani, la moglie, riprende ogni istante. Vicino a lui c’è Cecilia con la piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre scorso, tra le braccia. Presente pure Santiago, il primogenito della showgirl argentina 41enne, pazzo d’amore per la sorellina e la cuginetta.

C'è anche Ignazio Moser

Non possono mancare Ignazio Moser, marito di Chechu e neo papà, e Jeremias Rodriguez, il terzo figlio di Gustavo e Veronica, 36 anni. E’ da solo: è finita con Deborah Togni?

La showgirl 41enne sorride entusiasta della reunion

La moglie Veronica riprende la tavolata: Jeremias è lì ma da solo, senza la fidanzata... E' finita con Deborah Togni?

Belen ride, Ceci lo stesso: Gustavo si fa anche una maschera di bellezza, tanto per non farsi mancare nulla. L’atmosfera è conviviale e allegra. Degli attriti non c’è traccia.

Gustavo si fa anche una maschera di bellezza, la Cozzani accanto a lui

La maggiore in tv aveva confessato: “E’ successo, ci siamo prese male. Come capita in tutte le famiglie. Ho fatto una marachella, abbastanza grave. Lei aveva ragione a non parlarmi. Non mi voleva parlare, e la capisco. Era incinta, aveva gli ormoni sballati. Ma io continuavo a chiederle di tornare a parlarmi”.