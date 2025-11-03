''Mi ha detto: ‘Mi dispiace ma non ti amo più’'': Karina Cascella parla della fine della relazione col padre della figlia Ginevra

Tutto è accaduto mentre era ancora follemente innamorata di Salvatore Angelucci

Avrebbe voluto diventare ancora mamma: rivela dei due aborti avuti con l’attuale compagno Max Colombo

E’ un’intervista intensa e lunga, in cui si commuove e piange. Karina Cascella a Verissimo torna ad aprirsi sul padre violento e l’infanzia difficile, ma non solo. Parla della fine della relazione con il padre di sua figlia Ginevra, nata nel 2010. “Mi ha detto: ‘Mi dispiace ma non ti amo più’”, svela. Salvatore Angelucci l’ha lasciata da un giorno all’altro, quando lei era ancora follemente innamorata di lui.

''Mi ha detto: ‘Mi dispiace ma non ti amo più’'': Karina Cascella parla della fine della relazione con il padre della figlia Ginevra

"Un giorno lui è venuto da me e mi ha detto: ‘Karina, mi dispiace, non ti amo più’. Le parole peggiori da sentirsi dire per una donna che, invece, è ancora follemente innamorata del proprio uomo. Poco dopo la nascita di Ginevra avevamo avuto già una crisi, ma l’avevamo superata. E, invece, di punto in bianco Salvatore mi ha lasciato e mi ha fatto capire subito che non c’era più nulla da fare. Mi è crollato il mondo addosso. Avere davanti l’uomo che ami e sapere che non è più tuo, che non lo sarà mai più, è una tortura, uno strazio”, svela la 45enne.

“Ho sofferto tanto, è stato un periodo terribile. Adesso ho un bellissimo rapporto con lui e Irene. A volte mi sembra incredibile perché non è stato sempre così. La separazione è stata durissima, lui mi ha spezzato il cuore. Ginevra sta crescendo serena, anche se il suo papà e io ci siamo lasciati e lei ora ha una famiglia allargata”, prosegue l’ex opinionista di Uomini e Donne.

Tutto è accaduto mentre era ancora follemente innamorata di Salvatore Angelucci

Legata a Max Colombo, Karina avrebbe desiderato altri figli. Purtroppo ha avuto due aborti. "Con Max desideravo un secondo figlio e ci abbiamo provato. Ci siamo anche riusciti perché la prima gravidanza l'ho avuta nel 2019, ma ho perso il bambino. La seconda a febbraio del 2020, ma tra maggio e giugno ho scoperto che non c'era più il battito e di averlo perso di nuovo. Mi sentivo inadeguata, inadatta, come se il mio corpo non facesse ciò per cui è nato. Mi sembrava assurdo non riuscire ad avere un altro figlio. Sono entrata in un tunnel. E’ stato un momento brutto in cui Max mi è stato molto vicino".

La Cascella, superato il momento buio, lo desidera anche ora: "Spero ancora che qualcosa possa succedere. Mi reputo comunque una persona fortunata, ma se dovesse arrivare un secondo figlio sarei felicissima".