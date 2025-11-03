''Non è un periodo facile'': Manuela Arcuri torna sui social e parla della separazione, per fortuna è arrivato Balù 

Non menziona mai Giovanni Di Gianfrancesco, ma fa capire che col padre di suo figlio è finita

Manuela Arcuri torna sui social e nelle Storie, pur non menzionando mai Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto Mattia, 11 anni, parla della separazione. “Periodo difficile”, sottolinea l’attrice 48enne. Per fortuna nella sia vita è arrivato Balù, un cagnolino di tre mesi e mezzo che ha adottato.

“Non è un periodo facile, ma passerà”, svela Manuela amaramente. Ringrazia tutti i follower che le sono accanto: “Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio”. “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà perché io sono una donna forte anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita e ve le racconterò piano piano, a mano a mano”, aggiunge.

Non menziona mai Giovanni Di Gianfrancesco, ma fa capire che col padre di suo figlio è finita. A darle conforto è arrivato in casa un cagnolino di tre mesi e mezzo che ha adottato

La Arcuri poi presenta il suo nuovo amico a quattro zampe, Balù. “Mi sta dando grande amore. Ci tenevo a farvelo conoscere”, confida. La sera esce con le amiche, Laura Freddi e Fanny Cadeo: un evento a teatro le riunisce.

La notizia della fine del matrimonio tra Manuela e l’imprenditore 47enne, andati a nozze tre anni fa, dopo quasi 12 anni di fidanzamento, e un figlio, è stata data da Oggi a fine ottobre, avvalorata dai post della Arcuri. “Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce”, ha sottolineato lei sul suo profilo Instagram.