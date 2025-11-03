Iva Zanicchi cade a Belve: durante la registrazione la cantante 85enne finisce in terra, foto

Tutta colpa del solito ‘binario’ a cui Francesca Fagnani dice sempre di fare attenzione

Tutti la soccorrono immediatamente, preoccupati dell’incidente inatteso

Durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione di Belve, si sfiora il colpo di scena. Protagonista dell’imprevisto è Iva Zanicchi, 85 anni, che, arrivata nello studio di Francesca Fagnani, inciampa sul famigerato binario che attraversa la scena e permette al carrello della telecamera di scivolare da un punto all’altro. La cantante cade rovinosamente e finisce in terra, immediatamente soccorsa da tutti.

La conduttrice, come da rito, avverte con il suo classico: “Occhio al binario!”. Stavolta il monito non è basta: la Zanicchi, in arrivo per la registrazione dell’intervista insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti, ospiti della puntata di martedì 4 novembre su Rai2,perde l’equilibrio e si ritrova stesa sul pavimento, tra lo stupore generale.

Gli attimi di apprensione in studio fortunatamente sono subito rimpiazzati da un grande sospiro di sollievo. I presenti si precipitano ad aiutarla: la stessa Fagnani, i cameraman e persino un addetto del servizio antincendio. Iva, da vera diva indomabile, ride di gusto e si rialza, sdrammatizzando sull’accaduto con quell’ironia che la contraddistingue da sempre.

L’aquila di Ligonchio non perde la sua eleganza: niente panico, solo una risata e la voglia di continuare. Si rimette in piedi e insiste per proseguire con l’intervista come se nulla fosse. Nessuna pausa, nessuna esitazione: “Si continua!”. La caduta è già un ricordo e il binario ‘birichino’ non abbatte lo spirito dell’artista emiliana.