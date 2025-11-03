Iva Zanicchi cade a Belve: durante la registrazione la cantante 85enne finisce in terra, foto

- Tutta colpa del solito ‘binario’ a cui Francesca Fagnani dice sempre di fare attenzione
- Tutti la soccorrono immediatamente, preoccupati dell’incidente inatteso
Durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione di Belve, si sfiora il colpo di scena. Protagonista dell’imprevisto è Iva Zanicchi, 85 anni, che, arrivata nello studio di Francesca Fagnani, inciampa sul famigerato binario che attraversa la scena e permette al carrello della telecamera di scivolare da un punto all’altro. La cantante cade rovinosamente e finisce in terra, immediatamente soccorsa da tutti.
La conduttrice, come da rito, avverte con il suo classico: “Occhio al binario!”. Stavolta il monito non è basta: la Zanicchi, in arrivo per la registrazione dell’intervista insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti, ospiti della puntata di martedì 4 novembre su Rai2,perde l’equilibrio e si ritrova stesa sul pavimento, tra lo stupore generale.
Gli attimi di apprensione in studio fortunatamente sono subito rimpiazzati da un grande sospiro di sollievo. I presenti si precipitano ad aiutarla: la stessa Fagnani, i cameraman e persino un addetto del servizio antincendio. Iva, da vera diva indomabile, ride di gusto e si rialza, sdrammatizzando sull’accaduto con quell’ironia che la contraddistingue da sempre.
L’aquila di Ligonchio non perde la sua eleganza: niente panico, solo una risata e la voglia di continuare. Si rimette in piedi e insiste per proseguire con l’intervista come se nulla fosse. Nessuna pausa, nessuna esitazione: “Si continua!”. La caduta è già un ricordo e il binario ‘birichino’ non abbatte lo spirito dell’artista emiliana.