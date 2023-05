Antonella Mosetti a 47 anni sfoggia il fisico sensuale in bikini: le foto della vacanza 'bombastica' in Egitto

La showgirl si lascia ammirare dai follower: su OnlyFans è cliccatissima

Corpo tonico e tutto curve: l’ex ragazza di Non è la Rai è sempre favolosa

Antonella Mosetti non smette mai di farsi ammirare dai follower. A 47 anni sfoggia ancora il fisico sensuale in bikini. La sua vacanza in Egitto è ‘bombastica’ grazie ai microbikini che indossa, fiera delle sue curve e di un corpo tonico e perfetto. La ex ragazza di Non è la Rai rimane favolosa, nonostante il trascorrere degli anni.

Antonella in questi giorni è a Sharm El Sheikh con alcune amiche. Su un pontile, con alle spalle il mare cristallino, si lascia immortalare con i capelli lunghi al vento. Ha un due pezzi nero, il top, a triangolo, è abbellito dalle catene dorate, come impone il trend del momento.

La showgirl negli scatti mostra il lato B

Lato B peccaminoso e seno sodo: la Mosetti provoca e i ‘like’ piovono. Su Instagram ha 752mila ‘seguaci’, ma è su OnlyFans che spopola. Il social hot l’ha resa popolare più che mai. E’ da lì che ora trae i suoi maggiori guadagni, come lei stessa ha confessato a Chi qualche tempo fa.

“Il futuro non mi spaventa, se non dovessero chiamarmi più in tv potrei tranquillamente fare altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino, ho mille contatti. Lavoro su Instagram, TikTok, OnlyFans… Con OnlyFans ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta”, aveva spiegato la showgirl al settimanale. ”Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque, piedi e lato B anche. E’ un social a pagamento meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci la faccia?”, aveva aggiunto.