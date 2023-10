Antonella Mosetti a muso duro contro Federico Fashion Style: ''Infimo personaggio, fa programmi tv pagando''

La 48enne accusa il 34enne: “Basta guardarlo in faccia per capire tutto”

La replica della showgirl è di fuoco: torna a bomba la questione delle extension non pagate

Antonella Mosetti non può fargliela passare liscia. La showgirl si scaglia a muso duro contro Federico Fashion Style dopo l’intervista del famoso parrucchiere a Belve. Sotto esame la storia delle extension che già si era a lungo dibattuta in passato in tv, a Live - Non è la D’Urso. Il 34enne ha sempre asserito che la 48enne le avrebbe volute gratis e non gliele avrebbe mai pagate. L’hair stylist anche dalla Fagnani ha ribadito il tutto, la replica della Mosetti arriva sui social, nelle storie, ex è di fuoco. “Infimo personaggio, fa programmi tv pagando”, sbotta.

“Sostiene che i suoi capelli cadevano a ciocche dopo una visita da me, ma ciò è completamente infondato. In realtà, il suo problema principale sembra essere l'uso irrisorio della sua carta di credito”, ha sottolineato Federico Lauri, parlando di Antonella Mosetti, su Rai2. E ancora: “Mi deve 600 euro”.

L’ex stella di Non è la Rai, oggi attivissima su OnlyFans, punta il dito contro Federico e tuona: “Sono molto felice di tutte le segnalazioni che mi state facendo. Chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da più di 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare. Però in un mondo come quello che viviamo oggi, anche se viviamo tragedie molto più grandi, purtroppo invitano in Rai invitano elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando. Basta guardarlo in faccia per capire tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e tanto onesta e ho aiutato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso”.

Lo scontro da Barbara d’Urso in prima serata tv qualche anno fa aveva acceso gli animi. Il parrucchiere ad Antonella, raccontando la faccenda delle extension, aveva detto: “Mi hai bloccato sul telefono e ti spiego perché: ti avevo fatto un preventivo che tu avevi accettato, quindi non dire ‘una botta di conto’, ho i messaggi nel telefono. Ti ho fatto un preventivo. Hai accettato e sei venuta nel salone. La tua carta di credito non passava, diceva transazione non eseguita. Ti ho detto gentilmente ‘Vieni un’altra volta non c’è nessun problema, me li riporti‘. Mi hai risposto ‘Ok verrò‘ ma poi mi hai bloccato sul telefono. Dovevi darmi 600 euro, ma sei sparita e mi hai bloccato. Dei tuoi soldi non me ne faccio nulla. Non piaccio alla gente come te che ti fai attaccare i capelli e poi non paghi”.