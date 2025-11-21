''Il regalo più bello della vita: tu'': Antonella Mosetti esce alla scoperto col nuovo fidanzato, ecco chi è lui

Pubblica un reel in cui si fa vedere con l’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore

I due si conoscono da tempo: prima erano semplicemente amici, poi…

A 50 anni ritrova quel compagno di vita che da tempo mancava. Antonella Mosetti sul social esce alla scoperto con nuovo fidanzato: lui è Emanuele Cerroni e ha un profilo privato su Instagram. La showgirl pubblica un reel in cui si fa vedere con lui. Da quanto emerge dal post che lo accompagna, i due si conoscevano da tempo: prima erano solo amici, poi è scattato il sentimento più profondo.

''Il regalo più bello della vita: tu'': Antonella Mosetti esce alla scoperto col nuovo fidanzato

“Iniziando da tempi non sospetti, almeno per me - scrive Antonella - Amicizia, chiacchierate, risate (tantissime), altruismo, verità, coccole e odori da lontani … poi?!”. E aggiunge: “Tutto si trasforma, ma senza prenderne coscienza, ci mancavamo, discutevamo, rosicavamo. Oggi? Il regalo più bello della mia vita, tu. Il mio cuore batte forte allineato con al mia testa e con al mia anima”.

Lui è Emanuele Cerroni

La Mosetti poi fa una dedica dolcissima a Emanuele: “Ogni giorno mi regali serenità, chiacchierate costruttive, amore fatto di respiri e silenzi. L’amore. Come spiegarlo? Ci ho provato”. Lui sognante replica: “E’ difficile spiegarlo. Ma nemmeno ci interessa più di tanto farlo”.