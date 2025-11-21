Nonostante molti la vogliano in crisi con Ultimo, padre del figlio, la 25enne piange per un’altra ragione

Jacqueline Luna Di Giacomo nelle sue Storie, sui social, si fa vedere in lacrime. E’ crollata non per motivi personali, ma pensando al suo sogno. Nonostante molti la vogliano in crisi con Ultimo, padre del figlio, la 25enne piange per un’altra ragione.

Jacqueline Luna Di Giacomo in lacrime sui social: ecco perché è crollata pensando al suo sogno

La figlia di Heather Parisi lavora con la sua linea di abbigliamento che sta pian piano lanciando, GiveMe, e si dedica al piccolo Enea, che il prossimo 30 novembre compirà appena un anno, ma vorrebbe pure recitare da attrice. E lo ha già fatto in realtà. Nel breve video condiviso si asciuga gli occhi con la faccia affranta: ha mandato un self tape per il casting di un film e il ruolo richiedeva questo.

“Ma come sei brava, perché non fai l'attrice? Bella, brava, ironica e molto molto simpatica. Ti adoro”, le scrive una follower. Jacqueline risponde mostrandosi così e spiega: “Ultimamente sto dedicando la maggior parte del mio tempo al brand oltre che al fare la mami. Anche di rendere il più ‘artistici’ possibili i contenuti qui. Eppure tra un call e una pitturata, porto avanti il mio altro sogno nel cassetto… proprio oggi ho girato un self tape per un film”. Tagga l'agenzia di rappresentanza per attrici e attori “Movimento in Arte”.