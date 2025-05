''Mi manca l'aria, mi devo ammalare?'': Antonella Mosetti portata via dall'Isola dei Famosi per accertamenti, sempre più vicina al ritiro

Lascia Playa Uva per due giorni: la showgirl 49enne non ce la fa più

Chiede di vedere con insistenza il medico, gli altri naufraghi provano a fermarla

Nonostante le rassicurazioni della figlia Asia Nuccetelli, che pareva averla fatta recedere dai propositi di abbandono dopo solo pochi giorni, Antonella Mosetti non ce la fa più. Portata via dall’Isola dei Famosi per accertamenti, pare sempre più vicina al ritiro. “Mi manca l’aria, mi devo ammalare?”, dice agli altri naufraghi che provano a fermarla.

Il reality perde I pezzi e rischia, a sua volta, di andare ‘in pezzi’. Leonardo Brum e Angelo Famao hanno già dato forfait. Ora pure la 49enne sta per mollare, così almeno sembra. Antonella lamentava da giorni di stare male. Lo aveva anche detto in tv, durante la diretta. Poi il crollo. A Loredana Cannata rivela: “Ho mal di testa, mi viene da piangere... voi dite: 'Aspetta'. Ma io sono proprio finita. Non ce la faccio più, è inutile che traccheggiamo. Basta, ognuno ha il suo limite. Sentendoti debole dentro, tutti gli altri sensi vanno a mille”.

L’attrice e Patrizia Rossetti provano a farla ragionare. Lei è determinata e desidera insistentemente vedere il medico. “Mi devo ammalare? No. Non credo che andarsene significhi essere debole, è un'altra stronzata che non accetto. Andarsene significa, all'età nostra, non accettare delle condizioni. Mi manca l’aria”. Chiede di parlare con la produzione, poi lascia Playa Uva.

La Mosetti rimane lontana dalla spiaggia per ben due giorni. Al ritorno in spiaggia trova a riva Patrizia e Mario Adinolfi. I due l’aggiornano sulla punizione che lo Spirito dell'Isola ha dato a Senatori e Giovani: i due gruppi si sono passati il fuoco. Le dicono pure dell’allontanamento forzato di Omar Fantini su Montecristo. Le telecamere non mostrano di più. Per tutti parrebbe chiaro che lascerà il reality, ma lo farà in 22 maggio, quando Veronica Gentili proverà ancora a farla, invece, rimanere in Honduras.