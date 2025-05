''Nicola è stato molto male, ci vorrà tempo per riprendersi'': Mara Venier tornerà a 'Domenica In' in forma diversa

La conduttrice 74enne ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’ di voler stare accanto al marito

Nicola Carraro, 83 anni, è stato infatti molto male e a lungo ricoverato

Il prossimo anno la partecipazione di ‘Zia Mara’ al contenitore di Rai1 sarà diversa

Nicola Carraro ha dovuto affrontare un periodo complicato a causa di una condizione medica seria che lo ha costretto al ricovero. Il marito di Mara Venier ha raccontato sui social di una “combinazione micidiale fra ernia del disco e problemi ai polmoni”, una situazione che ha richiesto cure immediate e che comporta una convalescenza lunga.

Mara Venier, 74 anni, ha confermato in un’intervista al ‘Il Corriere della Sera’ di essergli stata accanto, anche a distanza, con una dedica durante l’ultima puntata di ‘Domenica In’. “Sì è così. Con quella dedica ho voluto dirgli ‘Io sono qua, ma sono lì con te’. Sapevo che mi stava guardando”, ha raccontato la conduttrice.

Mara Venier, 74 anni, durante l'ultima puntata di Domenica In

La strada verso il recupero completo non sarà breve, come ha spiegato lei stessa. “È stato molto male. Un mese fa ha avuto anche una ulteriore complicazione e ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po' di tempo per riprendersi. E io sarò al suo fianco”, ha detto al quotidiano.

Nell’ultimo anno, Mara ha scelto di passare più tempo a Milano, la città di Carraro, per restargli vicina. Questo ha trasformato la sua vita in una sorta di pendolarismo con Roma, dove continua a lavorare da anni e che resta il suo centro professionale.

“In questi mesi lui c’è sempre stato, so che mi guardava sempre”, ha aggiunto, sottolineando la presenza silenziosa e costante del marito durante le sue apparizioni in tv.

Mara insieme a Nicola Carraro

Nonostante le difficoltà personali, la conduttrice ha confermato il suo ritorno alla guida di ‘Domenica In’ nella prossima stagione. “Sì, però stiamo cercando come fare una ‘Domenica In’ diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”, ha spiegato.

Il matrimonio con Carraro, celebrato nel 2006 a Roma, è stato al centro della vita di Mara anche nei momenti più difficili, come questo. Ora più che mai la presentatrice è pronta a mettere in pausa tutto per accompagnarlo nella ripresa.