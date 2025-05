A svelare tutto ci pensa Il Messaggero, che svela anche la vera location della mega festa

La ragazza avrebbe celebrato al Castello di Tor Crescenza, Tenuta San Domenico scelta per il catering

Il mega party per I 18 anni ancora fa rumore. Per la prima volta gli ex hanno partecipato insieme, con i rispettivi nuovi compagni, ma non tutto sarebbe andato a meraviglia. Ci sarebbe stata alta tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti al compleanno della figlia Chanel. La conduttrice avrebbe ignorato la richiesta per uno scatto di famiglia. Così racconta Il Messaggero che svela pure la vera location dove tutto è andato in scena: il Castello di Tor Crescenza. La Tenuta San Domenico sarebbe stata scelta per il catering. Annalisa Vollero, organizzatrice di eventi, è l’artefice di ogni particolare.

''Mamma non ci sta?'': alta tensione tra Ilary e Totti al compleanno della figlia Chanel, la Blasi avrebbe ignorato la richiesta per uno scatto di famiglia

Ilary e Francesco, con Bastian Muller e Noemi Bocchi, come già raccontato, si sono accomodati in tavoli ben distanti tra loro, godendosi la serata faraonica della loro ragazza. Nessun contatto e, soprattutto, nessuna foto insieme.

“L'ex capitano della Roma ha posato per uno scatto con Chanel e i fratelli Cristian e Isabel. Ci sarebbero stati momenti di tensione quando la festeggiata avrebbe chiamato la madre per una foto di famiglia. La showgirl ha evitato di rispondere, ignorando i richiami della figlia e negando quindi il ritratto insieme”, sottolinea il quotidiano capitolino.

A svelare tutto ci pensa Il Messaggero, che svela anche la vera location della mega festa. La ragazza avrebbe celebrato al Castello di Tor Crescenza, Tenuta San Domenico scelta per il catering

Chanel non si sarebbe data per vinta. “‘Mamma non ci sta?’, ‘Mamma dove sta?’ e ‘Mamma vieni’ ha insistito Chanel ma da Ilary nessuna reazione”, aggiunge il giornale. Questo particolare riguardante gli scatti emerge pure attraverso i social: in nessuna immagine condivisa la Blasi e Totti sono ritratti insieme alla secondogenita. Molti approvano la decisione della 44enne, che dimostra comunque di essere coerente con quel che finora ha raccontato sulla fine della sua storia col 48enne. Altri, invece, la criticano. Pensano che questa volta un piccolo ‘strappo’ in nome della figlia potesse anche farlo.