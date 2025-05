Elisabetta Gregoraci in total white a Roma con il figlio Nathan Falco per la Prima Comunione della nipotina Ginevra: foto

La showgirl 45enne insieme al 15enne per il grande giorno della bimba di Marzia, 43 anni

La piccola è la secondogenita della sorella, nata nel 2016. E’ madre anche di Gabriel

Elisabetta Gregoraci non può mancare in un giorno tanto importante. La showgirl 45enne domenica 18 maggio vola a Roma con il figlio Nathan Falco, 15 anni. E’ in total white alla Prima Comunione della nipotina Ginevra. La bimba è la secondogenita della sorella Marzia, 43 anni, nata nel 2016. Sposata con Antonio Scaramuzzino, imprenditore calabrese, dal 2011, è anche madre di Gabriel.

Elisabetta Gregoraci in total white a Roma con il figlio Nathan Falco per la Prima Comunione della nipotina Ginevra

“Piccola Ginny, oggi hai fatto il tuo primo passo speciale. Un giorno da ricordare”, scrive Elisabetta nel post sul suo profilo social. Accompagna le sue parole con tante foto che la ritraggono insieme al suo ragazzo, avuto dall’ex marito Flavio Briatore, alla cerimonia e poi al ricevimento dell’adorata nipote.

La 45enne e il 15 con la piccola nata nel 2016 al ricevimento, al ristorante in centro nella Capitale

C'è anche papà Mario

La bambina indossa il classico saio, al collo il crocifisso. In testa porta un tenero cerchietto. Nathan è davvero cresciuto: indossa un abito blu con camicia bianca, senza cravatta, portata leggermente sbottonata. Sorride: anche lui vuole molto bene ai cugini. Eli è elegantissima col completo pantalone candido con la giacca ricamata.

Eli sa sempre è una zia molto attenta con Ginny e Gabriel, il primogenito della sorella Marzia, 43 anni

Marzia, mamma orgogliosa, è raggiate. Porta calzoni bianchi, come la sorella, ma sopra una giacca a bolero color giallo pastello. Dopo il rito in chiesa, si va tutti al ristorante: un pranzo tra parenti e amici più stretti e un tavolo allestito con la torta, una Naked Cake squisita, i dolcetti e i confetti. Il menù è a base di pesce. Al tavolo c’è pure il padre di Elisabetta e Marzia, Mario, da sempre orgogliosissimo delle due. Ginevra, tolto il saio, ha un romantico vestitino bianco. Felice si gode la sua festa e dà le belle bomboniere in ricordo ai suoi ospiti.