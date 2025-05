''Conoscevo già la mamma di Carlo'': Melissa Satta parla della storia con Beretta e spiega come suo figlio Maddox li ha 'scoperti'

In tv torna sulle critiche ricevute e chiarisce sul motivo per cui l’ha presentato al piccolo di 11 anni

Melissa Satta sorride. “Quest’anno torno qui con una leggerezza diversa, sono molto serena e sto vivendo una situazione completamene diversa e che mi rende felice. Finalmente non sono qui a dirti che sto vivendo un momento duro”, esordisce a Verissimo. In tv parla della storia con Carlo Beretta e spiega come il figlio Maddox li ha ‘scoperti’. “Conoscevo già la madre di Carlo”, sottolinea la 39enne.

La showgirl, criticata per la storia avuta in precedenza con Matteo Berrettini, sulla sua esposizione pubblica chiarisce: "Alla fine io cerco di essere me stessa e non credo di essere una persona che si espone troppo; racconto un po’ di me… 20 anni fa ho accettato di essere un personaggio pubblico e vuol dire anche raccontare di me. Se non racconti niente te la tiri, se racconti troppo perché lo fai… più non racconti e più si accaniscono per sapere. Se per due settimane non posto qualcosa allora subito siamo in crisi”. Sull’attuale fidanzato 28enne sottolinea: "Lui c’è da un anno e devo dire che fa ridere perché mi dicono che non so stare da sola. Forse in effetti io sono una donna a cui piace la vita di coppia”.

"Facciamo una vita semplice e di famiglia. Ora faccio un monologo, non ti faccio parlare - prosegue Melissa - Mi dicono che anche questo l'ho presentato a mio figlio. Ecco, ora voglio chiarire: una volta eravamo in macchina e Maddox ha visto sul monitor della macchina che mi aveva scritto una persona che avevo memorizzato sul cellulare con solo l'iniziale. Mio figlio sa che lo faccio quando voglio nascondere qualcosa. Allora mi dice: ‘Mamma chi è?’. Io gli ho detto che è un amico e lui mi fa: 'Mamma dimmi chi è… guarda che lo so che lo fai perché non vuoi dirmi qualcosa. Non devi dirmi bugie’”.

La Satta spiega ancora: "Mi sono fatta un esame di coscienza, per cui è giusto che sappia quello che è succede attorno a me. Per questo io sempre lo coinvolgo. Me lo ha chiesto lui. Penso che il mio compagno deve avere in primis un bel rapporto con mio figlio, altrimenti si autoelimina. Maddox sa che esistono i fidanzamenti, le persone che si amano ma anche le persone che rimangono amiche anche quando l’amore non funziona. Anche Matteo rimarrà sempre nei nostri cuori, gli auguriamo il meglio. Noi gli vorremo sempre bene. Poi ci sta che non si può rimanere fidanzati per tanti motivi diversi. Anche Maddox si è appena lasciato se vuoi uno scoop”.

Melissa si apre pure sull’ex marito Kevin Prince Boateng, con cui è stata sposata dal 2016 al 2019: "Con lui i rapporti sono sereni. Ovviamente un divorzio non è mai facile, è stato il dolore più grande della mia vita. Sono stata in Germania, sono stata tre anni lì, poi in Spagna, poi a Istanbul… con lui ovunque ed era giusto così. Sono contenta di averlo fatto, ma poi nella vita ci si può lasciare. Ci sono occasioni in cui ci troviamo insieme per lui”.

Torna su Carlo. "Da un anno è nella mia vita - dice Melissa - E’ stato un caso perché lui è di Brescia, ma frequenta molto Milano e la cosa divertente è che io conoscevo già sua mamma perché è molto impegnata nel mondo della moda, ci siamo visti tante volte. E poi è successo che così ci siamo trovati entrambi single, ci siamo scambiati dei messaggini. All’inizio ero prevenuta, spaventata. Dicevo ‘ ma chi me lo fa fare?’ e invece poi è stato bravo a conquistarmi. E sono molto contenta che lo abbia fatto. E’ un ragazzo semplice… in un anno non abbiamo mai litigato. Non ho la voglia di litigare, è la prima volta. Siamo talmente simili, con lui ho scoperto la routine. Il futuro? Vivo la storia giorno per giorno, mi godo ogni singolo momento e quello che arriverà, arriverà. Lui è più giovane e sicuramente nel suo futuro vorrà qualcosa però ti ripeto: ora è inutile fare programmi".