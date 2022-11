Il 27enne fa piangere la venezuelana 30enne con le sue parole

Lei prova a chiedergli scusa dopo la gaffe sulla figlia, ma lui non sente ragioni

Antonino Spinalbese non recede. L’ex di Belen, padre della secondogenita dell’argentina, Luna Marì, un anno e quattro mesi, non perdona Oriana Marzoli. La gaffe della venezuelana su sua figlia gli ha fatto cambiare idea sulla 30enne. Non riesce a comprendere come, vedendolo piangere per la nostalgia della bambina, lei abbia potuto dirgli: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”. Nonostante Oriana continui a chiedergli scusa, Antonino la gela: “Tu sei una Porsche io voglio una Ferrari”. La ragazza scoppia in lacrime.

Antonino Spinalbese gela Oriana al GF Vip: ''Tu sei una Porsche io voglio una Ferrari''. La Marzoli in lacrime

“Ti prego scusami, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Soraia, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero”, gli dice Oriana al massimo della costernazione.

La Marzoli addirittura prega Spinalbese. L’ex parrucchiere però rimane freddo e le sottolinea: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante”.

Non c’è verso. Oriana ha perso Antonino, nonostante la notte di passione con lui. O forse proprio a causa della ‘concessione’. Del resto che siano andati oltre i baci ora pare evidente anche a Edoardo Donnamaria, che, dopo aver fatto domande precise alla Marzoli, le dice: “Ti sei lasciata davvero? Ma quindi è successo quello sotto le coperte? Quello intendo, il fatto completo. Ah si? Oddio e poi dopo ti ha mollata con la cosa della Ferrari e Porsche? Ma veramente? Come avete fatto, come si fa qui dentro? No ma veramente? Mamma mia ragazzi. Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non va comunque anche adesso”.

Il romano poi commenta con la fidanzata, Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum prende le parti di Oriana: “Lo so che lui non è sicuro, ma non si fa così. Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa. Sì vabbè la figlia, sì certo. Ma poi qui fa una figura di mer*a se esce tutto, è un casino se esce. Meglio che non ne parlo di questa cosa, perché ne parlerei solo male fidati. Però adesso è meglio che cambiamo discorso".

Antonella invece giustifica Antonino: “E comunque io non l’avrei mai fatto. Alla fine lui ha fatto bene, se non è sicuro. Non penso che questa cosa uscirà. Ok, allora non parliamone”.